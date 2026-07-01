Número récord de nuevos millonarios en el mundo en 2025

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El patrimonio de los hogares registró un fuerte aumento en 2025, con un número «récord» de «nuevos millonarios» a nivel mundial, según un estudio del banco suizo UBS publicado este martes.

El año pasado cerca de un millón de personas en el mundo, el equivalente a 2.600 personas al día, vieron cómo el valor de su patrimonio alcanzaba el millón de dólares, sumando sus activos financieros e inmobiliarios, según las estimaciones del gigante suizo de la gestión patrimonial.

Estados Unidos concentró cerca de la mitad de estos nuevos millonarios, con más de 440.000 personas adicionales, seguido de China continental, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.

Cada año UBS publica su Global Wealth Report, un informe que analiza la evolución del patrimonio de los hogares en todo el mundo.

El estudio tiene en cuenta el conjunto de sus activos financieros y no financieros (principalmente bienes inmuebles), descontando las deudas. Para facilitar la comparación entre países, el valor de los activos se expresa en dólares.

«Ser millonario en dólares no significa tener un millón en el banco o en una cartera de inversiones», aclara el estudio, ya que la vivienda habitual representa el principal activo de la mayoría de los hogares.

Según este informe, basado en una muestra de 56 países, la riqueza personal, considerando todos los niveles patrimoniales, aumentó 10,8% en 2025, registrando «su ritmo de crecimiento más rápido desde 2017», indicó el banco en el comunicado que acompaña el estudio.

Este incremento se explica por «la fortaleza de los mercados financieros» y «el aumento de los activos no financieros», añadió UBS, aunque señaló que «las ganancias fueron desiguales» según las regiones y los distintos segmentos de riqueza.

«El crecimiento fue especialmente fuerte entre los patrimonios superiores a los cinco millones de dólares», destacó el banco.

Suiza encabeza la clasificación, con un patrimonio medio por adulto de 910.382 dólares, seguida de Estados Unidos (696.277 dólares) y Luxemburgo (654.732 dólares). Francia ocupa el 15º puesto, con un patrimonio medio de 341.359 dólares, por detrás de Alemania (346.613 dólares) y por delante de Taiwán (332.533 dólares).

noo/ag/mab/pb