Nabil Fahmy, el diplomático que aspira a convertir en eficaz una Liga Árabe de 22 miembros

Compartir

4 minutos

Fuad Abdelrahim

El Cairo, 1 jul (EFE).- El egipcio Nabil Fahmi asume este miércoles y durante los próximos cinco años el cargo de secretario general de la Liga Árabe, con la aspiración de impulsar el desempeño de una organización a la que varios de sus 22 miembros tildan de ineficaz en el contexto de un Oriente Medio cada vez más volátil.

Nacido en 1951 en una familia diplomática de larga tradición, Fahmy sucede en el cargo al veterano y experimentado Ahmed Abulgueit (de 83 años) que lideró durante dos mandatos el organismo panárabe, en una década caracterizada por sangrientos conflictos regionales, divisiones políticas y amenazas e intentos de hegemonía externa en territorio árabe.

Consciente de los retos que le esperan, Fahmy se comprometió en una reciente reunión con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, cuyo país acoge la sede del bloque, a «trabajar en la formulación de una visión estratégica avanzada y eficaz, acorde con la magnitud de los desafíos» que enfrentan tanto al organismo como a sus componentes.

Floja actuación

La agenda que le aguarda no concede margen de tregua, ya que asume la dirección del organismo bajo un escenario de tensión geopolítica máxima en Oriente Medio, entre un creciente descontento popular, e incluso oficial, por la floja actuación de la Liga.

Su mandato arranca en un momento crítico en el que varios actores, entre los que no figura la Liga, intentan poner fin a la guerra en el golfo Pérsico entre Estados Unidos, Israel e Irán, en donde han actuado milicias satélite del país persa en Estados árabes, con ataques contra otros miembros del organismo.

El conflicto amenazó de forma directa a los seis socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos- los más ricos entre los miembros de la Liga, y que recurren a EE.UU para proteger su seguridad, pese a que ahora en los hechos esa dependencia se ha convertido en un riesgo.

Otra problema es la profunda crisis en el Líbano, bajo bombardeo incensante e invadido por Israel mientras el el poderoso grupo chií Hizbulá, alineado con Irán, sigue negándose a ceder sus armas e influencia pese a los intentos del gobierno del presidente Joseph Aoun para dejar en manos del Estado el monopolio de la fuerza.

En una situación similar está el histórico conflicto palestino-Israel. La Liga ha sido claramente incapaz de consensuar una acción conjunta para parar la sangrienta guerra israelí en Gaza. También lo fue en caso de la guerra civil en Sudán o los conflictos en Libia y Yemen.

Desde que la candidatura de Fahmy para el cargo fue aprobada por unanimidad en marzo pasado, los comentaristas en el mundo árabe no escatimaron esfuerzo en destacar la necesidad de que trabaje para modernizar las herramientas institucionales de la Liga.

También se hizo hincapié en que articule una visión estratégica avanzada y eficaz acorde con la magnitud de esos desafíos.

Cooperación económica y social

Encontrar una formula aceptable para una verdadera cooperación económica y social, y reavivar el sueño de la integración económica, de la que se habló durante décadas sin que se convierta en realidad, también sigue siendo una exigencia viva.

En este contexto, y más allá de las urgencias de seguridad nacional, el propio Fahmy ha marcado como prioridad durante su reciente reunión con Al Sisi revitalizar «la agenda económica y social de la Liga Árabe para ofrecer respuestas integrales a las aspiraciones de las poblaciones» de sus integrantes.

Licenciado en Ciencias de la Computación y una maestría en Gestión (1976) en la Universidad Americana de El Cairo (AUC), Fahmy es diplomático de carrera con más de tres décadas en el servicio exterior egipcio, especializado en resolución de conflictos, relaciones con superpotencias y control de armamento.

Hijo de un ex ministro de Exteriores egipcio -Ismail Fahmy (1973-1977)-, formó parte de las delegaciones de su país en eventos clave como la Conferencia de Paz (Madrid, 1991) y las deliberaciones sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Embajador de su país en Japón ((1997-1999) y en EE.UU (1999-2008), y ministro de Exteriores (2013-2014), Fahmy es autor de varios libros, entre ellos ‘La diplomacia de Egipto en tiempos de guerra, paz y transición’ y ‘Desde el corazón de los acontecimientos’. EFE

fa/amr/rml