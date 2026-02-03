Nace en Bruselas una plataforma juvenil para pedir a la UE «recuperar el rumbo»

Bruselas, 3 feb (EFE).- Jóvenes de España y otros países de la Unión Europea (UE) lanzaron este martes la plataforma independiente y apolítica Youth Agenda, con la que piden a las instituciones europeas «recuperar el rumbo» ante su «pérdida de autonomía e influencia», y ante los retos compartidos de la juventud, como la crisis de vivienda y empleo de calidad.

La iniciativa, impulsada por la plataforma española Lideremos, se inauguró este martes en la capital europea, con la presencia de cerca de 1.300 jóvenes, una veintena de eurodiputados de distintos grupos y numerosas autoridades de la UE.

Youth Agenda está conformada por jóvenes de varios países europeos como España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica o Eslovenia, y busca construir una «agenda común» con la que influir en la toma de decisiones de la UE y aportar «propuestas realistas» ante la «pérdida de peso, influencia y autonomía» de Europa.

«Estamos orgullosos de ser europeos y de formar parte de una gran Unión, pero Europa no puede permitirse perder más tiempo, necesitamos ser competitivos globalmente, eficientes y tener una estrategia a largo plazo. Por eso, queremos aportar una voz joven, independiente y constructiva para contribuir e incidir en el debate europeo», dijo el presidente y fundador de Youth Agenda, Tomàs Güell.

Para los fundadores, los jóvenes europeos comparten una preocupación generalizada sobre la falta de competitividad global de la UE, la crisis de acceso a la vivienda, los problemas para encontrar empleos de calidad, así como retos relacionados con la salud mental, la digitalización o la transición ecológica.

Ante estos desafíos compartidos y, en particular, el problema de la vivienda, «la emancipación se retrasa, las oportunidades desaparecen y toda una generación europea se ve obligada a esperar», subrayó Manuel Tamariz, responsable de participación.

«Distintas ideologías y un bien común»

Para la vicepresidenta de la plataforma, la portuguesa Julieta Rueff, esta iniciativa «construirá puentes donde otros ven muros», mediante la unión de jóvenes «de distintas ideologías y sensibilidades».

«Podemos unirnos por un bien común e impulsar propuestas concretas, aportando la perspectiva joven para que Europa lidere con más fuerza», remarcó.

Durante las intervenciones de una decena de miembros procedentes de distintos países, los jóvenes hicieron referencia a los diferentes ámbitos que conformarán sus comités de actuación: empleo juvenil, vivienda, seguridad y defensa, tecnología e innovación, dimensión democrática, salud mental y sector sanitario, pensiones y economía, industria, y educación y formación.

El acto contó con la presencia de autoridades europeas, como la directora de Acción Climática de la Comisión Europea, Beatriz Yordi, o el miembro de la Representación Permanente de España ante la UE, Juan Hernández.

Además, asistieron numerosos eurodiputados como Oihane Agirregoitia (PNV), Adrián Vázquez (PPE, España), María Guzenina (S&D, Finlandia) Thomas Bajada (S&D, Malta), Tomáš Zdechovský (PPE, República Checa), Elena Nevado (PPE, España), Kai Tegethoff (Verdes, Alemania), Borja Giménez (PPE, España) y José Cepeda (S&D, España). EFE

