Nace Platino Clásicos, el primer festival de cine restaurado iberoamericano, en Madrid

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Madrid, 19 jun (EFE).- La Plaza Mayor de Madrid se convertirá este viernes y sábado en «un majestuoso cine a cielo abierto» para acoger el primer festival internacional de cine clásico restaurado de la cultura iberoamericana.

El festival, denominado Platino Clásicos, está impulsado por los Premios Platino del Audiovisual Iberoamericano, como explicó hoy su presidente, Enrique Cerezo, durante la presentación de este festival, en la histórica Casa de la Panadería madrileña.

Este certamen surge con el objetivo de preservar y exhibir el patrimonio cinematográfico en idioma español y portugués.

La iniciativa arranca este viernes bajo el lema ‘El cine vuelve a la ciudad’ con la proyección de ‘El verdugo’ (1963) de Luis García Berlanga, mientras que el sábado se podrá ver ‘Cría cuervos’ (1975) de Carlos Saura. Ambas proyecciones estarán precedidas por un acto musical y una breve charla.

Se trata de «un adelanto» de lo que promete convertirse en el principal festival de cine restaurado de Iberoamérica, a partir de 2027, año el que se presentarán filmes tanto en espacios públicos como en salas de cine.

«Me enorgullece especialmente anunciar hoy el nacimiento de una iniciativa cultural sin precedentes», declaró Cerezo y especificó que Platino Clásicos se suma al «universo Platino», que incluye a los Premios Platino, «el mayor evento cultural de Iberoamérica», el mercado Platino Industria, la plataforma educativa Platino Educa y una serie de herramientas de financiación.

Cayetana Guillén Cuervo fue la encargada de dar el pistoletazo de salida y confesó estar «emocionada» por formar parte de un evento que busca llevar el legado cinematográfico a las nuevas generaciones. La actriz aprovechó para recordar a sus padres, Fernando Guillén y Gemma Cuervo, y aseguró que hubiera deseado compartir este proyecto con ellos.

«El próximo año habrá una cantidad increíble de películas tanto iberoamericanas como españolas, francesas, alemanas, de todo tipo, para que las personas las puedan ver y disfrutar» señaló Cerezo. También destacó que se eligió Madrid como cuna de este evento por ser una «capital mundial» de la cultura.

Esta celebración del legado compartido por las 23 naciones iberoamericanas, con una población de 800 millones de personas, está organizado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Country Halls Arts, y la Filmoteca Española. EFE

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