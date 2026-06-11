Nacen dos crías de leones blancos en un zoológico de Venezuela

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Caracas, 11 jun (EFE).- La gobernadora del estado venezolano de Aragua (norte), Joana Sánchez, informó este jueves del nacimiento de dos crías de leones blancos, hijos de los ejemplares que llegaron al país suramericano en 2022 desde República Checa y que fueron rescatados de un red de tráfico silvestre.

«Los cachorros están adaptándose positivamente a la alimentación con biberón, un proceso que se lleva a cabo manualmente por sus cuidadores en el área de maternidad, bajo la estricta supervisión de nuestro equipo de veterinarios», señaló la gobernadora, así como el Zoológico Las Delicias de Maracay, capital de Aragua, en una publicación de Instagram.

Además, explicaron que los cachorros fueron separados de la madre porque esta «no ha desarrollado las habilidades maternas necesarias para el cuidado y la lactancia».

Los dos cachorros, hembra y macho, pesaron 1,4 kilos y 1,8 kilos, respectivamente, de acuerdo a la publicación, que añadió que esta diferencia los hace monitorear su peso diariamente.

El zoológico y la gobernadora indicaron que las primeras horas de vida de estos animales son críticas, por lo que mantienen un pronóstico reservado.

En diciembre pasado, el parque informó del fallecimiento de un cachorro de león blanco que había nacido un mes antes, al presentar un cuadro de problemas renales infecciosos desde su nacimiento.

Los leones blancos no son albinos sino una variante de color extremadamente rara y se encuentran de forma natural en Sudáfrica, específicamente en la región de Timbavati y la zona sur del Parque Kruger.

De acuerdo al Fondo Global para la Protección del León Blanco, estos animales fueron descubiertos en la década de 1930 y sacados artificialmente de su hábitat natural para ser criados en cautiverio y utilizados en operaciones de caza.

Actualmente, según la organización, estos leones están calificados como «vulnerables», lo que significa que podrían estar amenazados de extinción en el futuro, a menos que se controle estrictamente el comercio. EFE

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