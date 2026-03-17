Nacha Guevara vuelve al cine con ‘Solo Fanáticos’, un filme argentino sobre fama digital

2 minutos

Buenos Aires, 17 mar (EFE).- La actriz argentina Nacha Guevara regresa al cine con ‘Solo Fanáticos’, una película del director Leo Damario, que se estrena este martes en Argentina y pone el foco en los riesgos de la fama digital, la exposición en plataformas de contenido erótico y las relaciones de poder que las rodean.

El regreso de Nacha Guevara, cuyo último trabajo en la pantalla grande fue en 2003 con un pequeño rol en ‘Los Bastardos’, es uno de los atractivos de la historia que aborda temas como la maternidad, el deseo y la representación de género en la era digital.

La película sigue a una joven creadora de contenido erótico para una plataforma basada en OnlyFans que queda embarazada tras una relación con un joven de familia adinerada.

El papel protagónico está a cargo de Antonella ‘China’ Kruger, quien filmó durante su propio embarazo, aportando una dimensión de realismo al relato.

Nacha Guevara interpreta a la tía de la protagonista, Clotilde, quien la crió y maneja un bar en un barrio marginal. Su personaje combina su célebre impronta con un tono provocador que se integra con el de la historia.

Damario explicó a EFE que la obra surge de “la observación del presente absoluto” y de la necesidad de retratar “el vértigo digital”.

“Sentí que el cine argentino estaba mirando mucho hacia atrás o hacia una cotidianeidad gris, y yo quería capturar el vértigo digital. ‘Solo Fanáticos’ nace de ver cómo la intimidad se convirtió en una divisa de cambio”, afirmó.

El director buscó que la película tuviera “el ritmo de un escroleo de TikTok pero con la profundidad de la Nouvelle Vague (movimiento cinematográfico francés de finales de los años 50)”.

El film recrea atmósferas reales como hoteles de lujo, donde transitan las mujeres y que contrastan con sus pequeñas viviendas, donde graban el contenido íntimo.

“Hablé con creadoras de contenido que manejan sus propias plataformas y entendí que hay una épica de la autogestión ahí, pero también una soledad muy moderna, la de mujeres que son dueñas de su imagen pero que operan en un sistema que todavía es un laberinto de espejos», dijo el director argentino sobre el trabajo de investigación.

El elenco incluye a Benjamín Vicuña, Emilia Attías, Rafael Spregelburd y Martín Slipak, junto al debut actoral del chef Donato De Santis.

Con una duración de poco más de 70 minutos, ‘Solo Fanáticos’ combina thriller y drama en una propuesta estética audaz que explora “una economía del deseo real y de ahora”, en palabras de su director. EFE

lgu/erm/gpv