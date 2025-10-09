Nacional apuesta a la Anual y Peñarol se enfoca Clausura

2 minutos

Montevideo, 9 oct (EFE).- Nacional volverá a saltar al campo de juego este fin de semana apostando a dar un nuevo paso hacia la conquista de la Tabla Anual, mientras que Peñarol lo hará enfocado en empezar a acariciar el título del Torneo Clausura uruguayo.

Por la undécima etapa, el Tricolor visitará este domingo a Danubio en un duelo que afrontará manteniendo cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor en la acumulada.

A falta de 15 unidades por disputarse, los dirigidos por Pablo Peirano saben que una victoria los dejaría cerca de la obtención de la Anual, mientras que esperan que el Tribunal de Arbitraje Deportivo les devuelva tres unidades que le fueron quitadas por los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio.

El conjunto que se quede con la Anual tendrá ventaja deportiva en las finales de la Liga Uruguaya, donde automáticamente sellará su boleto al último juego y aguardará allí por el ganador de la serie que pondrá cara a cara a los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

También el domingo, Montevideo City Torque recibirá a un Montevideo Wanderers que quiere cortar una muy mala racha de cinco derrotas consecutivas y el ya descendido River Plate visitará a Juventud.

Un día antes, Peñarol viajará al centro del país para enfrentar a Miramar Misiones en el departamento (provincia) de Durazno.

Los de Diego Aguirre lideran el Torneo Clausura con 25 unidades y aventajan por cinco a Nacional y Montevideo City Torque, por lo que un nuevo triunfo los dejará cerca del título.

El ganador de dicho certamen se enfrentará en la primera instancia de las finales a Liverpool, que en la primera parte del año se quedó con el Apertura.

También el sábado, Cerro recibirá a Defensor Sporting, Boston River visitará a Cerro Largo y Liverpool se medirá con Racing.

Un día antes, en el duelo que abrirá la undécima etapa, Plaza Colonia y Progreso se verán las caras en un duelo en el que pondrán en juego puntos vitales para la Tabla del Descenso.

– Encuentros de la undécima jornada del Torneo Clausura uruguayo:

10.10: Plaza Colonia-Progreso.

11.11: Liverpool-Racing, Cerro Largo-Boston River, Miramar Misiones-Peñarol, Cerro-Defensor Sporting.

12.11: Montevideo City Torque-Montevideo Wanderers, Juventud-River Plate, Danubio-Nacional. EFE

