Nacional apunta al Intermedio para revertir un semestre que quedará para el olvido

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Montevideo, 21 may (EFE).- Nacional buscará este fin de semana una victoria en el marco del Torneo Intermedio que le permita olvidar rápidamente una eliminación de la Copa Libertadores que completó una primera parte de temporada para el olvido.

En el marco de la segunda fecha, el Tricolor recibirá el sábado a Albion en un juego en el que intentará sumar otras tres unidades para seguir en lo más alto del grupo B, que lidera junto a Deportivo Maldonado y Juventud.

Campeón en cinco de las ocho ediciones del Intermedio jugadas desde su creación, Nacional tiene claro que acabar en lo más alto antes del parate que se hará por el Mundial y alzar el título al regreso sería la única forma de dejar de lado lo hecho entre enero y mayo.

Allí el Tricolor perdió la Supercopa Uruguaya con Peñarol, perdió en casa el Clásico del Torneo Apertura, acabó séptimo en dicho certamen, cambió de entrenador y quedó afuera de la Libertadores una fecha antes del final.

También por el Grupo B, Progreso recibirá a Montevideo City Torque el sábado y Deportivo Maldonado visitará el domingo a Montevideo Wanderers.

En tanto, el encuentro entre Danubio y Juventud fue postergado debido a que los dirigidos por Sergio Blanco jugarán este jueves en Venezuela ante Puerto Cabello por la Copa Sudamericana y el martes lo harán en Perú frente a Cienciano.

Por el Grupo A, Liverpool recibirá este viernes a Racing en el juego que abrirá la etapa y un día después se disputará el partido Cerro Largo-Boston River.

El domingo, Cerro recibirá a Central Español y Defensor Sporting a un Peñarol que por el momento está enfocado solamente en la Copa Libertadores.

El Aurinegro recibirá este jueves al brasileño Corinthians en un juego que está obligado a ganar si no quiere emular lo hecho por Nacional y quedarse afuera.

Si bien ganó la Supercopa Uruguaya y el Clásico del Apertura, dicho certamen mostró una mala imagen de un Peñarol que acabó cuarto y los de Diego Aguirre saben que en el Intermedio tienen una oportunidad de oro para revertir eso.

– Encuentros de la segunda fecha del Torneo Intermedio:

Grupo A:

22.05: Liverpool-Racing.

23.05: Cerro Largo-Boston River.

24.05: Cerro-Central Español, Defensor Sporting-Peñarol.

Grupo B:

23.05: Progreso-Montevideo City Torque, Nacional-Albion.

24.05: Montevideo Wanderers-Deportivo Maldonado.

Postergado: Danubio-Juventud. EFE

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