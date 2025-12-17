Nacional cierra la temporada como el equipo que vendió más entradas en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 17 dic (EFE).- Nacional cerró la temporada 2025 como el equipo que vendió más entradas en Uruguay luego de haber colocado 368.205 en los 21 encuentros que disputó con público en las gradas.

El campeón aventajó por 25.548 a Peñarol, que fue segundo con 342.657 entradas vendidas para los 22 partidos que jugó como local por la Liga Uruguaya.

A lo largo de la temporada, ambos debieron afrontar varios juegos a puerta cerrada por los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio, en la que el Aurinegro venció al Tricolor.

Ese día, una bengala lanzada desde una tribuna en la que se encontraba la hinchada del Nacional impactó contra un policía, quien se encontraba en el sector de prensa del estadio Centenario. El agente debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente e ingresado en cuidados intensivos.

Poco después, ambos equipos fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

A Nacional se le quitaron tres puntos de la Tabla Anual acumulada y comenzó el Torneo Clausura con -3 en la clasificación. También debió jugar sus primeros cuatro partidos como local sin su público en las gradas.

Peñarol debió afrontar sus dos primeros partidos sin sus hinchas en el estadio, por lo que el clásico del Clausura fue a puerta cerrada.

El tercer equipo que más entradas vendió fue Montevideo City Torque, con 35.119 en toda la temporada, Juventud vendió 28.040 y Cerro Largo 26.384.

En total, la Liga Uruguaya 2025 tuvo 302 partidos en los que se vendieron 1.001.519 localidades, según los datos de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Nacional se consagró campeón tras ganar la Tabla Anual acumulada y vencer a Peñarol en las finales. En la ida el Clásico acabó 2-2, mientras que en la vuelta el Tricolor se impuso por 1-0 con un tanto del nigeriano Osinachi Christian Ebere. EFE

