Nacional deja pasar su oportunidad pero acaricia la Anual

2 minutos

(Actualiza con el último resultado de la fecha: Boston River vs. Miramar Misiones)

Montevideo, 26 oct (EFE).- Nacional dejó pasar la oportunidad de ganar de manera anticipada la Tabla Anual Acumulada en el fútbol uruguayo tras empatar sin goles contra Montevideo Wanderers, aunque mantiene la primera opción de conseguirlo.

En su visita al equipo Bohemio en el Estadio Parque Viera, el Tricolor estuvo de pelea con el gol y este resultado lo obliga a esperar a su encuentro del próximo fin de semana, en el que el triunfo lo hará vencedor de la Anual y le dará el boleto a la final de la Liga Uruguaya.

Sin embargo, y a pesar de retirarse de la cancha entre los silbidos de sus hinchas, Nacional acortó por un punto su distancia con Peñarol en el Torneo Clausura, líder con 29 unidades y con 4 de ventaja ante el Tricolor y Liverpool.

La víspera, Cerro venció a Peñarol por 2-0 en su choque de la decimotercera fecha.

La lluvia que cayó durante el encuentro en el estadio Luis Tróccoli no le impidió a los locales quedarse con un triunfo en el que el Aurinegro se jugaba puntos clave.

Con un gol de cabeza, a los 24 minutos, Enzo Larrosa abrió el marcador a favor del equipo Albiceleste, que se fue al descanso con ventaja de 1-0 sobre los dirigidos por Diego Aguirre.

Ya entrado el segundo tiempo, el local selló la victoria con un gol de tiro libre convertido por Ignacio Neira, dejando a Peñarol más lejos del título.

En otros encuentros de la fecha, Montevideo City Torque venció por 1-0 a Defensor Sporting en su visita al Estadio Luis Franzini, mientras que Plaza Colonia superó a Juventud de Las Piedras por 2-0 con goles de Geiner Martínez y David Morosini.

Cerro Largo y Racing quedaron igualados 2-2 en el Estadio Antonio Ubilla, mientras River Plate se quedó con el triunfo por la mínima en su duelo ante Danubio gracias al tanto convertido por Rodrigo Pollero.

Liverpool, por su parte, sumó tres puntos al vencer a Progreso por 3-1 de local en el estadio Belvedere con goles de Lucas Acosta, Manuel Castro y Abel Hernández, este último convertido de penalti.

En el último partido de la jornada, jugado este domingo por la noche, Boston River, goleó por 4-0 a un Miramar Misiones que concretó además en esta jornada su descenso a la segunda división.

El ganador del Clausura disputará las semifinales de la liga uruguaya contra Liverpool, que en la primera parte de la temporada se quedó con el Apertura.

De ese encuentro saldrá el equipo que jugará por el título contra el que conquiste la Tabla Anual acumulada. EFE

