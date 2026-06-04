Nacional lamenta la muerte del argentino José Sanfilippo

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Montevideo, 4 jun (EFE).- Nacional lamentó este jueves la muerte del exfutbolista argentino José Francisco Sanfilippo, quien militó en el equipo uruguayo en 41 encuentros entre 1964 y 1966.

«El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo. Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo San Lorenzo. QEPD», indica un comunicado emitido por el Tricolor.

Tras jugar en Boca Juniors, el atacante llegó a Nacional en 1964 y disputó allí 41 encuentros, en los que consiguió 24 triunfos, 8 empates y 9 derrotas.

Marcó 32 goles, uno de estos en el único Clásico que disputó. Fue el 19 de diciembre de 1965 y acabó con empate 1-1 gracias a los tantos del argentino y de Héctor Silva para Peñarol.

Dicho juego contó con figuras como Roberto Sosa y Emilio ‘Cococho’ Álvarez en Nacional, mientras que en el Aurinegro fueron titulares Ladislao Mazurkiewicz, Pablo Forlán, Néstor Goncálvez y Alberto Spencer.

Sanfilippo, máximo goleador histórico de San Lorenzo y campeón sudamericano con la selección argentina en 1957, murió este jueves en Buenos Aires a los 91 años.

«Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones», informó el club argentino en un mensaje difundido en redes sociales.

La Asociación del Fútbol Argentino también despidió al fallecido goleador, a quien describió como «uno de los delanteros más destacados de su generación y protagonista de una etapa importante en la historia de la selección argentina».

Sanfilippo fue uno de los delanteros más destacados del fútbol argentino en las décadas de 1950 y 1960.

Con 205 goles en competiciones oficiales, es hasta el momento el máximo artillero de la historia del Ciclón, equipo con el que fue campeón de la Primera División de Argentina en 1959 y luego en dos ocasiones en 1972.

Nacido el 4 de febrero de 1935 en Buenos Aires, debutó en el club azulgrana en 1953 y fue máximo goleador del campeonato argentino durante cuatro temporadas consecutivas, entre 1958 y 1961. Su mejor registro llegó en 1960, cuando marcó 34 goles en 40 partidos. EFE

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