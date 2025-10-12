Nacional lidera la Anual sin despegarse y Peñarol se acerca al Clausura

2 minutos

Montevideo, 12 oct (EFE).- Pese a que este fin de semana ninguno de los dos pudo ganar, Nacional se mantuvo como único líder de la Tabla Anual acumulada de la Liga Uruguaya, mientras que Peñarol continúa en lo más alto en el Torneo Clausura.

Los dirigidos por Diego Aguirre igualaron este sábado 2-2 con Miramar Misiones en la undécima fecha en un partido que comenzaron perdiendo y remontaron en la segunda parte gracias a dos tantos del atacante Matías Arezo.

Este domingo, Nacional no aprovechó su oportunidad e igualó 0-0 con Danubio en un juego que disputó 45 minutos con diez futbolistas por la expulsión de Nicolás Lodeiro.

De esta forma, Peñarol sigue en lo más alto del Clausura y conserva cinco unidades de ventaja sobre el Tricolor a falta de doce por disputarse, mientras que Nacional se mantiene en la primera posición de la Tabla Anual y supera por cuatro unidades al Aurinegro.

El equipo que se quede con el Torneo Clausura sellará un boleto a la semifinal de la Liga Uruguaya, donde se enfrentará con Liverpool, que en la primera parte de la temporada fue campeón del Torneo Apertura.

Quien resulte ganador de ese encuentro avanzará a la final y se medirá con el ganador de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales.

También este fin de semana, los partidos Liverpool-Racing y Cerro Largo-Boston River finalizaron igualados 2-2, mientras que Cerro venció por 1-0 a Defensor Sporting.

Montevideo City Torque y Montevideo Wanderers también igualaron 2-2, el ya descendido River Plate venció por 1-2 a Juventud y Progreso derrotó por 1-0 a Plaza Colonia.

El próximo fin de semana, Nacional recibirá a Miramar Misiones y Peñarol jugará en casa con Montevideo Wanderers. EFE

