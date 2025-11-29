Nacional-Peñarol: La Liga Uruguaya tendrá nuevo campeón

Montevideo, 29 nov (EFE).- Los 90 minutos que pondrán este domingo cara a cara a Nacional y Peñarol en una nueva edición del Clásico uruguayo decidirán al campeón de la temporada 2025.

El estadio Gran Parque Central será testigo desde las 16:30 hora local (19:30 GMT) del segundo encuentro de una serie que comenzó el pasado domingo en el estadio Campeón del Siglo y por el momento está igualada 2-2.

De acuerdo con esto, el conjunto que gane la revancha será el nuevo campeón, mientras que cualquier igualdad llevará el juego al tiempo suplementario y -en caso de ser necesario- a la definición por penaltis.

Con localidades agotadas y todo el público a su favor, Nacional irá por una victoria que una semana atrás dejó escapar cuando le remontaron los dos goles de ventaja que tomó en los primeros 36 minutos de partido.

Si bien el nigeriano Osinachi Christian Ebere y Gonzalo Carneiro fueron dos de las figuras del Tricolor en dicho encuentro, la inédita delantera que conformaron en el campo de Peñarol podría romperse con vistas a la revancha.

Es que el entrenador Jadson Viera mandaría al campo de juego a Maximiliano Gómez en lugar de uno de ellos dos, al tiempo que aún es una incógnita si Nicolás López retornará al once inicial.

El goleador de Nacional en la presente Liga Uruguaya fue suplente en la ida y podría volver a iniciar en el banquillo o tomar el lugar de Juan Cruz de los Santos.

De acuerdo con esto, el once del Tricolor sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez; Ebere o Carneiro, Gómez y López o De los Santos.

Del otro lado, Peñarol deberá afrontar el Clásico con dos cambios obligados.

Javier Méndez vio la roja y se perderá el próximo juego, al tiempo que Diego García será baja tras haber sido condenado esta semana a seis años y ocho meses de prisión en Argentina por un delito de abuso sexual agravado por acceso carnal. El futbolista ya no integra la plantilla del Aurinegro, que rescindió su contrato.

Mientras tanto, Pedro Milans y Nahuel Herrera, quienes el pasado fin de semana abandonaron el campo de juego lesionados, serían titulares en un once en el que ingresarán Emanuel Gularte y Jesús Trindade.

De esta forma, el equipo de Diego Aguirre jugaría con Brayan Cortés; Milans, Gularte, Herrera, Maximiliano Olivera; Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

De esta forma, los dos equipos más grandes de Uruguay se preparan para jugar un encuentro que en 90 minutos, en 120 o en los penaltis decidirá quién es el mejor de la temporada.

– Alineaciones probables:

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio; Osinachi Christian Ebere, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.

Entrenador: Jadson Viera.

Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Entrenador: Diego Aguirre.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Hora: 16:30 hora local (19:30 GMT).

Cancha: Estadio Gran Parque Central (Montevideo). EFE

