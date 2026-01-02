Nacional presenta a Verón Lupi, mientras los hinchas esperan por el anuncio de Silvera

2 minutos

Montevideo, 2 ene (EFE).- El club uruguayo Nacional anunció este viernes la contratación del atacante argentino Tomás Verón Lupi, mientras los fanáticos esperan que se concrete la llegada del exdelantero de Peñarol Maximiliano Silvera.

En el final de un video compartido en sus redes sociales, el equipo uruguayo informó sobre la llegada del exjugador del Grasshopper suizo.

Cientos de fanáticos respondieron de inmediato la publicación y muchos de ellos aseguraron que creían que el anunciado a través de dicho material iba a ser el de Silvera.

Todo indica que el futbolista, que finalizó su contrato con Peñarol el 31 de diciembre, se convertirá en nuevo jugador de Nacional y su pase será oficializado en las próximas horas.

Más tarde, el Tricolor publicó un nuevo mensaje en su cuenta de X en el que indicó: «La ansiedad que manejan hoy». Nuevamente el mensaje contó con diversas respuestas.

A la espera del anuncio, Nacional confirmó la continuidad del colombiano Julián Millán, una de las figuras de la Liga Uruguaya que el Tricolor conquistó en 2025.

Con respecto a Verón Lupi, el jugador nació en la provincia de Buenos Aires en septiembre de 2000, debutó en Quilmes y en Uruguay jugó para Racing entre 2022 y 2024.

En 2024 pasó al Grasshopper suizo, desde donde llega a Nacional para la temporada 2026, en la que el Tricolor defenderá el título y disputará una nueva edición de la Copa Libertadores.

El argentino se convirtió en el tercer refuerzo de Nacional, que días antes anunció las llegadas del centrocampista de Boston River Baltasar Barcia y del atacante del uruguayo River Plate Agustín Vera.

Este sábado, Nacional comenzará su pretemporada y el próximo 20 de enero se medirá con el chileno Deportes Concepción en un encuentro de la Serie Río de la Plata.

Su primer partido oficial del año será en un clásico frente a Peñarol, en el que ambos equipos disputarán la Supercopa Uruguaya 2026. EFE

scr/gbf