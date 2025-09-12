Nacional quiere revancha para reponerse de un duro golpe y seguir arriba en la Anual

Montevideo, 12 sep (EFE).- Nacional buscará este fin de semana en la séptima jornada del Torneo Clausura una rápida revancha ante Plaza Colonia para reponerse del durísimo golpe sufrido en la Copa Uruguay y poder seguir en lo más alto de la Tabla Anual acumulada.

Este domingo, el Tricolor visitará al Patablanca en un duelo que se disputará apenas 72 horas después del que los puso cara a cara este jueves.

Allí, Plaza Colonia eliminó a Nacional de la Copa Uruguay tras vencerlo por 1-2 con remontada incluida y le provocó un nuevo revés a un equipo que no pudo ganar el Torneo Apertura y que perdió frente a Peñarol la final del Torneo Intermedio.

No obstante, los dirigidos por Pablo Peirano lideran por cuatro puntos de ventaja la Anual, que clasifica a su ganador a las finales de la Liga Uruguaya y le otorga ventaja deportiva.

De acuerdo con esto, Nacional sabe de la importancia de dar rápidamente vuelta la página y volver a sumar de a tres para mantener o estirar su ventaja frente a su más inmediato perseguidor.

También este domingo, River Plate recibirá a Progreso en un duelo que pondrá en juego puntos de oro para la Tabla del Descenso, donde el local se encuentra en el fondo y el equipo del barrio La Teja es por el momento el último en mantener la cateogoría.

Asimismo, Juventud recibirá a Montevideo City Torque, Cerro visitará a Danubio y Miramar Misiones se enfrentará con Montevideo Wanderers.

Un día antes, Peñarol visitará a Liverpool en uno de los encuentros más prometedores de la etapa y en el que también se pondrán frente a frente dos equipos que 72 horas antes se enfrentaron por la Copa Uruguay.

Allí fue el conjunto de Diego Aguirre el que avanzó a los cuartos gracias a un gol ‘in extremis’ de Lucas Hernández, por lo que será el campeón del Torneo Apertura el que buscará aprovechar su condición de local para tomarse revancha.

El Aurinegro, en tanto, irá por una nueva victoria que le permita mantenerse en lo más alto del Clausura, donde acumula 15 enteros y aventaja por uno a su escolta.

También este sábado, Racing recibirá a Boston River y Defensor Sporting visitará a Cerro Largo.

– Encuentros de la séptima jornada del Torneo Clausura:

13.09: Racing-Boston River, Liverpool-Peñarol, Cerro Largo-Defensor Sporting.

14.09: River Plate-Progreso, Juventud-Montevideo City Torque, Danubio-Cerro, Plaza Colonia-Nacional, Miramar Misiones-Montevideo Wanderers. EFE

