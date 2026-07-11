Nacional retorna al Torneo Intermedio dejando más puntos por el camino

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Montevideo, 11 jul (EFE).- Nacional retornó este sábado al Torneo Intermedio uruguayo con un empate sin goles con Danubio en partido de la quinta jornada del Grupo B.

Los pupilos de Jorge Bava llegaron a 10 puntos y no pudieron aprovechar que Deportivo Maldonado, líder de la zona, también igualó, 1-1, con Albion y mantuvo su distancia, ahora con 11.

Tras varias semanas de inactividad por la disputa de la Copa del Mundo, el balón volvió a rodar este sábado en Uruguay.

En las filas de Nacional debutaron los argentinos Alexis Martín Arias y Bruno Zuculini, así como el costarricense Francisco Calvo.

Por contra, desaparecieron del once Nicolás ‘Diente’ López, Exequiel Mereles, Juan de Dios Pintado y Gonzalo Carneiro debido a que el entrenador Jorge Bava decidió que no contaba con ellos.

Pese a todos estos cambios, el Tricolor no pasó del empate en un juego que fue parejo en la primera parte y que lo tuvo más cerca que su rival de llevarse la victoria en la segunda.

A falta de dos jornadas para el final, Nacional está segundo y tropezó una vez más en una temporada en la que perdió la Supercopa Uruguaya con Peñarol, perdió en casa el Clásico del Torneo Apertura, acabó séptimo en ese certamen, despidió al entrenador Jadson Viera y quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

También este sábado por el Grupo B del Torneo Intermedio, Montevideo City Torque venció por 1-3 a Juventud, mientras que el A tendrá tres encuentros este domingo: Liverpool-Cerro, Boston River-Central Español y Racing-Peñarol.

El lunes, la actividad llegará a su final con el duelo Cerro Largo-Defensor Sporting. EFE

scr/hbr