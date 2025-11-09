Nacional se corona en la Tabla Anual del fútbol uruguayo y Juventud jugará la Libertadores

2 minutos

Montevideo, 9 nov (EFE).- El Nacional se coronó en la Tabla Anual tras lograr un agónico empate 1-1 ante el Defensor Sporting, resultado que permite al Tricolor avanzar a la final de la Liga Uruguaya mientras que el Juventud de Las Piedras consiguió su boleto a la Copa Libertadores 2026.

Un gol de Nicolás ‘Diente’ López fue suficiente para que el Nacional se quedara con la Anual a tan solo un punto de diferencia de Peñarol que hizo los deberes al derrotar por 0-2 al Torque en triunfo que no fue suficiente para sus aspiraciones.

Sin embargo, el Carbonero tendrá una nueva oportunidad de avanzar a la final de la Liga Uruguaya cuando se mida en una semifinal ante el Liverpool por ser campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura, respectivamente.

En tanto, los de Las Piedras dirán presente en la próxima edición de la Copa Libertadores por primera vez al empatar a un tanto por bando ante el Progreso con gol de Rodrigo Chagas, quien integró el plantel Celeste que logró el título Mundial de la categoría Sub-20 en la edición 2023.

En otros resultados de esta última fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo, el Racing se impuso por 0-2 al Miramar Misiones con goles de Esteban da Silva y Facundo González, mientras que Cerro Largo superó con el mismo resultado pero en calidad de local al Liverpool.

Las dianas de los arachanes llegaron en los pies de Sebastián Assis y Gino Santilli.

Danubio despachó en casa por 2-0 al Plaza Colonia con tantos de Mateo Peralta y Luis Femia, mientras que el River Plate goleó por 0-4 al Wanderers con ofensiva en la que participaron Agustín Vera, Dylan Gissi, Inti López y Lucas Lemos.

Finalmente, Cerro y Boston River no se hicieron daño y firmaron un 0-0 para bajar el telón del Clausura uruguayo. EFE

rmp/car