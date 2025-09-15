Nacional se repone y amplía su ventaja en la Tabla Anual de Uruguay

3 minutos

Montevideo, 14 sep (EFE).- Nacional se repuso del golpe sufrido en la Copa Uruguay ante el Plaza Colonia y se tomó revancha rápidamente para vencerlo este domingo por 2-1 en la séptima jornada del Torneo Clausura, lo que le permitió ensanchar su ventaja en la Tabla Anual acumulada.

Apenas 72 horas después del duelo en el fue eliminado de la Copa Uruguay, el Tricolor se impuso de remontada luego de un comienzo en el que el conjunto Patablanca abrió el marcador a los 2 minutos con gol de Álvaro López.

La reacción de Nacional se hizo esperar, pues Plaza Colonia tuvo dos oportunidades de ampliar su ventaja en el arco rival antes de que al primer minuto del tiempo añadido en la etapa inicial, Maximiliano Gómez creara la situación que lo llevó a convertir de cabeza el tanto del 1-1.

En un segundo tiempo con avances de ambos, un contragolpe le dio a Gómez el balón con el que el delantero marcó su segundo gol de la noche y le otorgó la victoria a los de Pablo Peirano.

Así, el Tricolor consiguió además llevar a seis puntos su diferencia para ampliar la ventaja com,o líder de la Anual, que clasifica a su ganador a las finales de la liga uruguaya y le otorga ventaja deportiva.

Por otro lado, su más inmediato perseguidor, Peñarol, se midió el sábado con Liverpool en otro duelo en el que también tres días antes los enfrentó por la Copa Uruguay, pero que esta vez no resultó en un segundo triunfo para el aurinegro, ya que terminaron en tablas por 2-2.

Si bien el campeón del Torneo Apertura buscaba aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos, a los 15 minutos Javier Méndez convirtió para Peñarol el primero de un encuentro que pocos minutos después Lucas Acosta igualó con el tanto del 1-1.

Antes del descanso, Abel Hernández cabeceó para marcar a favor de los locales, que ya en la segunda mitad la insistencia del conjunto carbonero logró nivelar gracias a una jugada que terminó en remate y gol de Maximiliano Olivera para los de Diego Aguirre.

En otros encuentros de la fecha, Racing y Boston River igualaron sin goles en el estadio Parque Osvaldo Roberto, mientras que River Plate y Progreso también terminaron empatando 0-0 tras su cruce en el Parque Federico Saroldi.

Cerro Largo, por su parte, superó en casa a Defensor Sporting por 1-0 y logró igualar a Peñarol con 16 puntos en el comando de la clasificación del Clausura, donde quien les sigue, con una unidad menos, es Boston River.

El triunfo por goleada de la jornada fue para Danubio, que se impuso este domingo de local ante Cerro por 5-1 con doblete de Camilo Mayada y goles adicionales de Juan Mateo Rinaldi, Sebastián Fernández y Lucas Severino.

Montevideo City Torque, en tanto, le ganó por 1-0 a Juventud de visitante, mientras que en el último encuentro de este domingo Miramar Misiones superó a Wanderers por 3-0. EFE

apf/gbf