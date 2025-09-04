Nacional y Peñarol quieren seguir ampliando su ventaja en un fútbol que no para

Montevideo, 4 sep (EFE).- Nacional y Peñarol buscarán este fin de semana seguir ampliando su ventaja en las diferentes tablas de una Liga Uruguaya en la que el balón seguirá rodando, pese a la disputa de los partidos de cierre de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Líder del Torneo Clausura con 12 unidades, el Aurinegro saltará al campo este sábado para recibir a Plaza Colonia en un encuentro enmarcado en la sexta fecha del mencionado certamen.

Su victoria en el último juego y la derrota de Cerro Largo le permitió a Peñarol subirse a lo más alto y ahora buscará conservar su posición de privilegio con un nuevo triunfo.

Ese mismo día, Daniel Carreño se reencontrará con su gente cuando Montevideo Wanderers reciba a Danubio.

Este lunes, el Bohemio ganó su primer juego del Clausura y se encargó de bajar a Cerro Largo en el juego que marcó el inicio del quinto ciclo del director técnico.

Campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental como futbolista de Nacional en el año 1988, Carreño tiene una extensa trayectoria en la que dirigió -entre otros- a Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, Deportivo Cali de Colombia, los árabes Al-Nassr, Al-Arabi, Al-Shabab y Al-Wehda, así como también a la selección de Catar.

También este sábado, Boston River recibirá a un River Plate muy complicado en la Tabla del Descenso, al tiempo que Defensor Sporting y Juventud abrirán la etapa un día antes.

El domingo, Nacional recibirá a Racing en un juego que afrontará sin el portero Luis Mejía, convocado para defender a la selección de Panamá.

Los dirigidos por Pablo Peirano lideran la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Cuatro puntos por encima de Peñarol, el Tricolor buscará conservar esa ventaja con un nuevo triunfo.

Ese mismo día, Cerro recibirá a Cerro Largo y Miramar Misiones visitará a Progreso. Además, Liverpool se enfrentará a Montevideo City Torque sin su extremo Kevin Amaro, único convocado del medio local por Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en los duelos frente a Perú y Chile.

– Encuentros de la sexta jornada del Torneo Clausura:

. Viernes 5: Defensor Sporting-Juventud.

. Sábado 6: Montevideo Wanderers-Danubio, Peñarol-Plaza Colonia y Boston River-River Plate.

. Domingo 7: Cerro-Cerro Largo, Progreso-Miramar Misiones, Nacional-Racing y Montevideo City Torque-Liverpool. EFE

