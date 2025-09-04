The Swiss voice in the world since 1935

Nacional y Peñarol quieren seguir ampliando su ventaja en un fútbol que no para

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 4 sep (EFE).- Nacional y Peñarol buscarán este fin de semana seguir ampliando su ventaja en las diferentes tablas de una Liga Uruguaya en la que el balón seguirá rodando, pese a la disputa de los partidos de cierre de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Líder del Torneo Clausura con 12 unidades, el Aurinegro saltará al campo este sábado para recibir a Plaza Colonia en un encuentro enmarcado en la sexta fecha del mencionado certamen.

Su victoria en el último juego y la derrota de Cerro Largo le permitió a Peñarol subirse a lo más alto y ahora buscará conservar su posición de privilegio con un nuevo triunfo.

Ese mismo día, Daniel Carreño se reencontrará con su gente cuando Montevideo Wanderers reciba a Danubio.

Este lunes, el Bohemio ganó su primer juego del Clausura y se encargó de bajar a Cerro Largo en el juego que marcó el inicio del quinto ciclo del director técnico.

Campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental como futbolista de Nacional en el año 1988, Carreño tiene una extensa trayectoria en la que dirigió -entre otros- a Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, Deportivo Cali de Colombia, los árabes Al-Nassr, Al-Arabi, Al-Shabab y Al-Wehda, así como también a la selección de Catar.

También este sábado, Boston River recibirá a un River Plate muy complicado en la Tabla del Descenso, al tiempo que Defensor Sporting y Juventud abrirán la etapa un día antes.

El domingo, Nacional recibirá a Racing en un juego que afrontará sin el portero Luis Mejía, convocado para defender a la selección de Panamá.

Los dirigidos por Pablo Peirano lideran la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Cuatro puntos por encima de Peñarol, el Tricolor buscará conservar esa ventaja con un nuevo triunfo.

Ese mismo día, Cerro recibirá a Cerro Largo y Miramar Misiones visitará a Progreso. Además, Liverpool se enfrentará a Montevideo City Torque sin su extremo Kevin Amaro, único convocado del medio local por Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en los duelos frente a Perú y Chile.

– Encuentros de la sexta jornada del Torneo Clausura:

. Viernes 5: Defensor Sporting-Juventud.

. Sábado 6: Montevideo Wanderers-Danubio, Peñarol-Plaza Colonia y Boston River-River Plate.

. Domingo 7: Cerro-Cerro Largo, Progreso-Miramar Misiones, Nacional-Racing y Montevideo City Torque-Liverpool. EFE

scr/cmm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR