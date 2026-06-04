Nacional y Peñarol quieren una victoria antes de cerrar un semestre para el olvido

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Montevideo, 4 jun (EFE).- Nacional y Peñarol buscarán en la cuarta fecha del Torneo Intermedio uruguayo una victoria que les permita cerrar con una sonrisa un semestre para el olvido.

Este fin de semana será el último que tendrá actividad antes de que el mundial ponga en pausa el fútbol local, en el que balón volverá a rodar cuando el mundo ya conozca a su nuevo campeón.

Golpeado por una dura derrota ante Deportivo Maldonado, el Tricolor intentará volver al triunfo para levantar cabeza a mitad de un año que por el momento fue muy malo.

El conjunto que comenzó la temporada siendo dirigido por Jadson Viera y que ahora tiene al frente a Jorge Bava perdió la Supercopa Uruguaya frente a Peñarol, perdió el Clásico del Torneo Apertura en casa, acabó dicho certamen en la séptima posición y no logró avanzar a los octavos de Copa Libertadores.

Con diez derrotas en 25 juegos oficiales, su mayor logro en el semestre acabar tercero en su grupo del principal certamen continental a nivel de clubes y de esa forma asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana.

Del otro lado, Peñarol conquistó la Supercopa y luego volvió a celebrar en el Clásico, aunque acabó cuarto en el Apertura y último en su grupo de Libertadores, por lo que se quedó sin actividad internacional por el resto del año.

Los de Diego Aguirre perdieron ocho de sus 25 encuentros oficiales y -al igual que Nacional- el último fin de semana recibió una dura derrota, en esta caso frente a Central Español.

Este domingo, por el Grupo A, el Aurinegro visitará a Cerro en un encuentro que deberá afrontar sin tres de sus principales figuras, quienes vieron la cartulina roja en la última fecha: el central Lucas Ferreira, el centrocampista Eric Remedi y el atacante Matías Arezo.

Ese mismo día, Defensor Sporting recibirá a Boston River, mientras que el sábado se jugará el partido Central Español-Racing y el lunes se disputará el encuentro Liverpool-Cerro Largo.

El Grupo A tiene a Cerro Largo, Peñarol y Central Español como líderes con seis unidades cada uno, mientras que Central Español los sigue con cinco.

Por el Grupo B, Nacional recibirá este sábado a Juventud y lo hará sin el portero panameño Luis Mejía, único convocado del fútbol uruguayo para disputar la Copa del Mundo.

También el sábado, Montevideo City recibirá a Deportivo Maldonado, al tiempo que el viernes se jugará el encuentro Montevideo Wanderers-Danubio y el domingo se enfrentarán Progreso y Albion.

En esta zona, Deportivo Maldonado lidera la clasificación con siete enteros, mientras que Nacional y Montevideo City tienen seis cada uno.

– Encuentros de la cuarta fecha del Torneo Intermedio uruguayo:

Grupo A:

6.06: Central Español-Racing.

7.06: Cerro-Peñarol, Defensor Sporting-Boston River.

8.06: Liverpool-Cerro Largo.

Grupo B:

5.06: Montevideo Wanderers-Danubio.

6.06: Montevideo City-Deportivo Maldonado, Nacional-Juventud.

7.06: Progreso-Albion. EFE

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