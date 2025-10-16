Nacional y Peñarol siguen peleando mano a mano

2 minutos

Montevideo, 16 oct (EFE).- Nacional y Peñarol buscarán este fin de semana retornar a la senda de la victoria para no darse tregua en la lucha que tienen mano a mano en el torneo Clausura uruguayo.

Este sábado, por la duodécima jornada del torneo, el Tricolor recibirá a Miramar Misiones en un partido en el que buscará tres puntos que le permitan mantener o ampliar su ventaja en la Tabla Anual.

A falta de tres fechas para el final, los de Pablo Peirano lideran con 73 puntos la acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Allí aventajan por cuatro unidades a Peñarol, que el fin de semana pasado igualó con Miramar Misiones y casi se despidió de sus posibilidades de finalizar en lo más alto de esa clasificación. Sin embargo, el empate entre Danubio y Nacional mantuvo todo igual.

El conjunto que acabe el año en la primera posición de la Anual sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya, donde aguardará por el vencedor del duelo entre los ganadores del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

El primero de estos fue conquistado por Liverpool, mientras que Peñarol está en lo más alto del segundo y este domingo buscará dar un nuevo paso hacia el título.

Líderes con cinco unidades de ventaja sobre el segundo cuando sólo quedan doce por disputarse, los de Diego Aguirre recibirán a Montevideo Wanderers, que no gana desde hace seis partidos.

En otros duelos de la etapa, Boston River recibirá este viernes a Danubio, mientras que el sábado se jugará el partido Montevideo City Torque-Cerro.

El domingo, el ya descendido River Plate recibirá a Cerro Largo y Defensor Sporting visitará a Progreso.

Los dos últimos partidos se jugarán el lunes y tendrán como protagonistas a dos conjuntos que este jueves buscarán en un mano a mano un lugar para jugar frente a Peñarol la final de la Copa AUF Uruguay: Racing y Plaza Colonia.

La Escuelita recibirá a Juventud, mientras que los colonienses serán visitados por Liverpool.

– Partidos de la duodécima jornada del Torneo Clausura:

. Viernes 17: Boston River-Danubio.

. Sábado 18: Montevideo City Torque-Cerro y Nacional-Miramar Misiones.

. Domingo 19: River Plate-Cerro Largo, Progreso-Defensor Sporting y Peñarol-Montevideo Wanderers.

. Lunes 20: Racing-Juventud y Plaza Colonia-Liverpool. EFE

scr/cmm