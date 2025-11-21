Naciones Unidas alerta de que todavía no llegan todos los alimentos necesarios a Gaza

1 minuto

Ginebra, 21 nov (EFE).- Desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha podido llevar a ese territorio 40.000 toneladas de ayuda alimentaria, pero esa cantidad sólo representa dos tercios de sus objetivos mensuales, advirtieron este viernes representantes de la agencia de la ONU.

Esta ayuda ha llegado a 530.000 personas, sólo un tercio del objetivo, agregó en rueda de prensa telemática desde El Cairo el representante del PMA Abeer Etefa, en conversación con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

El portavoz añadió que se han podido reabrir las cocinas comunitarias, 35 en total, con las que se sirven 210.000 platos diarios, y subrayó que con ello «vuelve a haber comida caliente».

Esa cifra también representa sólo la mitad de lo proyectado, lamentó, y subrayó que continúa habiendo problemas logísticos, debido al cierre o la congestión de muchas carreteras gazatíes.

En la misma rueda de prensa, y también por videoconferencia, otro responsable del PMA, Martin Penner, en su caso desde la propia Gaza, coincidió en que la situación ha mejorado desde el alto el fuego, «pero no es suficiente para muchas familias».

Los mercados han reabierto, pero los precios de muchos alimentos siguen siendo prohibitivos para muchos gazatíes, señaló Penner. EFE

abc/lar