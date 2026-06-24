Naciones Unidas avanza en definir áreas del Marco de Cooperación con Perú 2027-2031

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Lima, 24 jun (EFE).- El Sistema de las Naciones Unidas en Perú está avanzando en la definición de las principales áreas que impulsará para contribuir al desarrollo sostenible del país durante los próximos cinco años, como parte de su próximo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Perú 2027-2031.

La representación del organismo señaló en un comunicado que más de 190 representantes del Estado, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones juveniles y otros actores considerados clave participaron en la fase de consultas para determinar las principales áreas de desarrollo que se espera que las Naciones Unidas impulsen.

«Este proceso participativo permitirá definir de manera conjunta las prioridades estratégicas que orientarán la contribución de las Naciones Unidas al desarrollo del país durante el próximo quinquenio», anotó.

De acuerdo con lo informado, «una vez concluido y acordado con el Estado peruano, el Marco de Cooperación constituirá la hoja de ruta estratégica» que guiará su trabajo «con el propósito de apoyar la implementación de las prioridades nacionales de desarrollo y de los compromisos internacionales asumidos por el país».

«El Marco de Cooperación en construcción ofrecerá una estructura para alinear los esfuerzos de todas las agencias que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas con el Gobierno y otros actores clave hacia resultados concretos de desarrollo que generen prosperidad y bienestar para la población peruana», señaló al respecto la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, Rossa Dudziak.

El sistema añadió que la construcción del nuevo Marco de Cooperación inició a fines de 2025 «y ha contribuido a generar espacios de diálogo multiactor para la construcción de consensos y el fortalecimiento de alianzas».

El proceso comenzó con una evaluación externa independiente del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026, tras lo cual el equipo de Naciones Unidas hizo un análisis integral de los desafíos del desarrollo sostenible en Perú y, sobre esa base, se definieron, junto con el Gobierno, las áreas estratégicas prioritarias para la contribución del sistema.

En ese sentido, como parte del proceso de diseño se han celebrado reuniones técnicas con funcionarios de ministerios, organismos públicos técnicos especializados, el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como consultas con gobiernos regionales y Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

«Con los insumos recogidos se finalizará la propuesta del Marco de Cooperación para su posterior suscripción con el Gobierno del Perú», concluyó las Naciones Unidas. EFE

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