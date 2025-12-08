Naciones Unidas condena «enérgicamente» el intento de golpe de Estado en Benín

3 minutos

Nairobi, 8 dic (EFE).- El representante especial del secretario general de la ONU para África occidental y el Sahel (UNOWAS, en inglés), Leonardo Santos Simão, condenó “enérgicamente” el intento de golpe de Estado de este domingo en Benín, que buscaba derrocar al presidente del país, Patrice Talon, y fue frustrado por el Ejército beninés con ayuda militar de la vecina Nigeria.

“El representante especial condena enérgicamente este intento de toma del poder por la fuerza, que constituye una grave amenaza para la estabilidad del país y una violación de los principios fundamentales de la Constitución y el Estado de derecho”, indicó UNOWAS en un comunicado divulgado este lunes.

Simão siguió “con profunda preocupación” los acontecimientos del 7 de diciembre en Benín, aunque celebró el anuncio de las autoridades beninesas de que el intento golpista fue frustrado y que la situación está bajo control.

El representante de la ONU para África occidental y el Sahel expresó su solidaridad con el Gobierno de Talon y la población, y alentó a las autoridades a continuar los esfuerzos para garantizar la seguridad y restaurar plenamente la calma.

“La UNOWAS, en coordinación con sus socios regionales, seguirá apoyando a Benín en sus esfuerzos por fortalecer la paz, la democracia y la estabilidad”, concluyó el documento.

El presidente Talón anunció en la televisión pública beninesa a última hora del domingo que «la situación está completamente bajo control» tras fracasar el intento de golpe.

La alocución del mandatario se emitió después de que un grupo de militares, liderados por el teniente coronel Pascal Tigri, asegurara durante la madrugada de ayer en la televisión pública haber tomado el poder y destituido al presidente.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en las oficinas de Radio y Televisión de Benín (RTB), donde los golpistas fueron reducidos.

Nigeria brindó apoyo al desplegar tropas terrestres y aviones de combate para ayudar a las autoridades de Benín a frustrar el golpe de Estado, informó la Presidencia nigeriana en un comunicado a última hora del domingo.

La nota se divulgó después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ordenara el despliegue de tropas del bloque regional en Benín tras el frustrado golpe de Estado.

La fuerza regional está integrada por tropas de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución. EFE

aam/pa/cg