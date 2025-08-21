Naciones Unidas condena aprobación de 3.400 viviendas israelíes en área E1 de Cisjordania

2 minutos

Washington, 20 ago (EFE).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó este miércoles la decisión de Israel de autorizar la construcción de 3.400 viviendas en la zona E1 de Cisjordania ocupada porque se considera una «violación al derecho internacional» y una amenaza para la solución del conflicto.

La ONU alertó que los asentamientos israelíes son un proyecto que traerá «graves consecuencias para el territorio palestino ocupado», esto por medio de un comunicado difundido por el portavoz, Stéphane Dujarric.

En su pronunciamiento, Dujarric hace un llamado al Gobierno de Israel para «detener de inmediato» toda actividad de construcción de viviendas o asentamiento por violar las resoluciones que Naciones Unidas y la Corte Internacional de justicia realizaron el 19 de julio de 2024.

La zona E1 situada entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maalé Adumim, es considerada estratégica por la comunidad internacional porque la urbanización complicaría la existencia del estado palestino.

Este miércoles, en un comunicado, el ministro de Finanzas y colono israelí, Bezalel Smotrich, confirmó la decisión de la Administración Civil israelí y dijo que «borra en la práctica la ilusión de los ‘dos Estados’ y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel».

«El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea», aseguró, uno de los principales impulsores de la colonización de los territorios palestinos ocupados.EFE

