Nadal (PP), sobre nuevo decreto de pensiones: «El Gobierno sólo acierta cuando rectifica»

2 minutos

Bruselas, 3 feb (EFE).- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Social del Partido Popular, Alberto Nadal, aseguró este martes que su partido apoyará «evidentemente» la subida de las pensiones si el nuevo texto se dedica «exclusivamente» a este asunto y no está acompañado de otras medidas, al tiempo que señaló que «el Gobierno sólo acierta cuando rectifica».

«Todavía no conocemos los textos (…) pero si el texto que remite el Gobierno a la Cámara está exclusivamente dedicado a la subida de las pensiones, evidentemente tendrá el voto favorable del Partido Popular», expresó en declaraciones a los medios en el Parlamento Europeo, donde se reunirá con la delegación de eurodiputados del PP y con representantes de varias comisiones parlamentarias.

Nadal explicó que su partido votaría a favor de la propuesta con este condicionante puesto que «sería calcado a la misma iniciativa» que introdujo el PP en noviembre cuando supo que «este año tampoco iba a haber Presupuestos Generales del Estado».

«Es evidente que el Gobierno sólo acierta cuando rectifica. El Gobierno ha venido a corregir un error de base que era intentar utilizar a los pensionistas y la subida de las pensiones como un elemento casi de tenerlos de rehén para colar otras cosas que nada tenían que ver con la subida de las pensiones», argumentó.

En esta línea, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP subrayó que «si el Gobierno lo hubiera traído bien la primera vez no hubiera habido el más mínimo problema», al tiempo que apuntó que este escenario «deriva de un incumplimiento constitucional sistemático por parte del Gobierno de no presentar Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma como exige la Constitución».

Preguntado por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, Nadal contestó que «no dejas de sorprenderte» porque la formación vasca ya había apoyado el anterior decreto ómnibus «sin ponerle ninguna marca encima o pega».

«A nosotros no nos parece razonable que la política social se haga a costa de los propietarios de las viviendas. Si hay un problema en una familia de vulnerabilidad lo tienen que solucionar las administraciones públicas y no los propietarios de las viviendas», zanjó. EFE

