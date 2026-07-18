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Nadal apuesta por un 2-1 para España, pero si pierde prefiere que sea con Argentina

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Madrid, 18 jul (EFE).- El extenista español Rafa Nadal ha apostado por un resultado de 2-1 para España en la final del Mundial, aunque si la selección española pierde prefiere que sea con Argentina.

«Evidentemente voy a animar a España con todo lo que tengo, pero si con alguien hay que perder prefiero que sea con Argentina, por todos los amigos argentinos que tengo y por Scaloni», ha comentado Nadal en declaraciones a la radio COPE.

El extenista ha afirmado que conoce personalmente a Scaloni, de quien dijo que es «un fenómeno» y que lo que ha hecho con la selección argentina «tiene un mérito enorme».

Para Nadal la selección española «no ha parado de crecer y se llega en el mejor momento. Hemos jugado mejor que ellos hasta ahora y tengo la confianza de que vamos a ganar”.

«Yo apuesto por un 2-1 para nosotros. Lo veo así. ¡Vamos, España!», subrayó. EFE

fp

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