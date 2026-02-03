Nadal dice que PP apoyará aplicación provisional de pacto UE-Mercosur si hay salvaguardas

3 minutos

Bruselas, 3 feb (EFE).- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, afirmó este martes que su partido apoyará la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur si se aplican las salvaguardas pactadas para los agricultores.

“Estaremos muy vigilantes a que todas las condiciones que pedían los agricultores, todas aquellas cuestiones que son esenciales para el sector agrícola, estén en vigor antes de la entrada en vigor del acuerdo”, indicó Nadal a la prensa durante una visita al Parlamento Europeo.

El dirigente del PP aseguró que la entrada en vigor provisional del pacto “sólo tendrá nuestro visto bueno si se dan las mismas condiciones” de cuando la Eurocámara debía pronunciarse sobre la continuación de la tramitación del pacto pero, en su lugar, acabó votando a favor de enviarlo al Tribunal de Justicia de la UE al dudar de su legalidad.

Nadal aseguró que los eurodiputados españoles del PP hubieran dado su voto a favor de la entrada en vigor del acuerdo si no fuera por “ese gran error por parte de Vox que ha provocado la posibilidad de la aplicación provisional”, la decisión de remitir el texto a la justicia comunitaria que apoyaron tanto Vox como los partidos de izquierda y nacionalistas españoles.

“Esa aplicación provisional nunca se hubiera planteado de no haberse mandado el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, enfatizó, en referencia a la posibilidad de que entre en vigor antes de que la Eurocámara haya podido aún expresar su opinión.

Nadal insistió en que el acuerdo con el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) es “importante” para la Unión Europea y para España, “sobre todo teniendo en cuenta que se trata países latinoamericanos”.

Pidió en todo caso que se garantice que todos los sectores productivos y, especialmente el sector primario, agricultores y ganaderos, “compitan en igualdad de condiciones con los productores de otros países”.

“Y es por eso que el Partido Popular había planteado que en principio el acuerdo es un acuerdo favorable, pero tenemos que ver que esas garantías para los agricultores están en vigor, y están comprometidas y son ciertas antes de nuestro voto”, explicó.

Dejó claro que esas garantías “no son solo las salvaguardias” sino “también una Política Agrícola Común suficientemente bien dotada, unas inspecciones en frontera que son las que tienen que ser, unas inspecciones en origen que garanticen que se aplica la normativa comunitaria por parte de todos los exportadores a la UE”, enumeró.

Además, Nadal señaló que el grupo de Patriotas en el Parlamento Europeo, al que pertenece Vox, votó en contra de las garantías de salvaguardia, que se han aprobado recientemente en la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara y que irán al próximo pleno. EFE

