Nadia Calviño: «Estamos en un punto de inflexión en la historia de Europa»

4 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, dijo hoy que la Unión Europea se encuentra en un «punto de inflexión» de su historia y aseguró que cuenta con los elementos necesarios para seguir siendo una «superpotencia», aunque llamó a vigilar los múltiples cambios que están configurando el nuevo orden mundial.

«Estamos en un punto de inflexión en la historia de Europa (…). Hubo mucha discusión la semana pasada en Davos (Suiza) sobre si esto es una transición o un punto de ruptura en nuestra historia y en algunas de las alianzas que nos han guiado durante las últimas décadas. Yo comparto plenamente la evaluación de que es un momento de inflexión, un punto de giro, una ruptura», dijo Calviño.

La máxima responsable del BEI se expresó así en la conferencia «Limpia, justa y competitiva: un plan para las economías y las sociedades de Europa», en la que hizo de anfitriona la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.

«Hay un nuevo orden global que se está gestando», reflexionó Calviño, quien agregó que «el pasado está detrás y tenemos que mirar al futuro con atención a los cambios» en un escenario en el que los elementos que definen el contexto geopolítico cambian «a veces en horas».

Se refirió a la sensación compartida «por todo el mundo de que todo está cambiando a la vez» para presentar el BEI como una herramienta esencial de la estructura económica de la UE y señaló cuatro áreas de trabajo particularmente importantes: integración más profunda de los mercados, inversiones a gran escala, simplificación y alianzas fuertes por todo el mundo.

La exvicepresidenta del Gobierno de España definió al Banco Europeo de Inversiones como un «motor para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica» de la UE en la transición hacia una economía verde, pues aporta financiación a infraestructuras energéticas renovables y nucleares, proyectos de descarbonización industrial, movilidad limpia o interconexiones, entre otras.

«Se espera que los proyectos firmados el año pasado financien la construcción de 56.000 kilómetros de cables, que es más que la circunferencia de la Tierra», dijo Calviño, quien apuntó que en 2025 el BEI dedicó 33.000 millones de euros de financiación a la seguridad energética.

Futuro optimista

Calviño cerró su intervención con un mensaje de confianza en las instituciones europeas, que están «alineadas y a la altura del desafío», y también al optimismo, pues «pese a los aranceles y la incertidumbre geopolítica, los negocios europeos son resilientes, siguen invirtiendo y las perspectivas económicas mejoran».

«Las acciones europeas y nuestra moneda superaron a las de Estados Unidos el año pasado, recompensando a los inversores que decidieron destinar su dinero a Europa. Por no mencionar a las empresas de defensa, que han triplicado su valor en los últimos tres años», dijo.

La presidenta del BEI volvió a hacer alusión al Foro Económico de Davos de la semana pasada, donde aseguró que los «inversores» le trasladaron que confían en la economía europea.

«Todos me dijeron: ‘estamos a largo plazo en Europa, apostamos por Europa, somos bastante optimistas respecto a Europa'», dijo.

La economista española recordó que los socios internacionales confían en Europa, del Mercosur a Ucrania pasando por la India, y llamó a los europeos a recuperar la autoestima.

«Creamos en nosotros mismos, tenemos muchísimas fortalezas. Europa es y seguirá siendo una superpotencia. Estamos inmersos en una lucha por nuestros valores, nuestra prosperidad y nuestros valores económicos. Y creo que es una buena lucha», concluyó. EFE

