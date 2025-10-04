Nadyasonica, Lorraine Cosplay y Julieta Allegretti, las atracciones del SOFA de Bogotá

2 minutos

Bogotá, 4 oct (EFE).- Las mexicanas Nadyasonica y Lorraine Cosplay, al igual que la argentina Julieta Allegretti, serán las estrellas del Salón de Ocio y la Fantasía (SOFA), donde se darán cita comunidades, creadores, marcas y público en Bogotá, la capital colombiana, del 9 al 13 de octubre.

Nadyasonica es reconocida como una de las pioneras del cosplay en Latinoamérica. Ha impulsado el género conocido como ‘gender bender’, con reinterpretaciones de personajes masculinos desde una perspectiva femenina, como sus personificaciones de Cíclope de X-Men o Geralt de Rivia de la franquicia The Witcher.

En SOFA participará como jurado en el WCS (World Cosplay Summit) y en actividades magistrales relacionadas con confección y caracterización, como ‘Cosplay City’.

La argentina Julieta Allegretti combina cosplay, gaming y streaming, a lo que suma una notable presencia en plataformas sociales en las que supera los diez millones de suscriptores combinados en TikTok, Instagram, Twitch, YouTube y X.

En SOFA, su agenda contempla encuentros con el público y sesiones orientadas a destacar la evolución de la economía de los creadores de contenido.

En cuanto a Lorraine Cosplay, su logro más significativo es haber obtenido el tercer lugar en el World Cosplay Summit (WCS) 2023 en Nagoya (Japón) en representación de México.

«El cosplay es una práctica que mezcla oficio, creatividad y comunidad; traer a figuras que representan tanto la tradición del oficio como la innovación digital nos permite mostrar a SOFA como plataforma de crecimiento profesional y cultural», dijo la jefa de proyecto de SOFA, Tatiana Rudd, citada en un comunicado.

En el evento, además, se ofrecerá un programa de cinco días que combina pasarelas de cosplays y charlas sobre temas clave que van desde la confección de trajes y técnicas de maquillaje hasta inclusión, comunidad y crecimiento del cosplay en Colombia. EFE

