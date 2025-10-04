Nadyasonika, Lorraine Cosplay y Julieta Allegretti, las atracciones del SOFA de Bogotá

3 minutos

Bogotá, 4 oct (EFE).- Las mexicanas Nadyasonika y Lorraine Cosplay, al igual que la argentina Julieta Allegretti, serán las estrellas del Salón de Ocio y la Fantasía (SOFA), que se realizará en Bogotá del 9 al 13 de este mes, donde se dan cita comunidades, creadores, marcas y público que siguen ese segmento de la cultura.

Nadyasonika es reconocida como una de las pioneras del cosplay en Latinoamérica. Ha impulsado el género conocido como ‘gender bender’, con reinterpretaciones de personajes masculinos desde una perspectiva femenina, como sus personificaciones de Cíclope de X-Men o Geralt de Rivia de la franquicia The Witcher.

En SOFA participará como jurado en el WCS (World Cosplay Summit) y en actividades magistrales relacionadas con confección y caracterización, como ‘Cosplay City’.

La argentina Julieta Allegretti combina cosplay, gaming y streaming, a las que suma una notable presencia en plataformas sociales en las que supera los diez millones de suscriptores combinados en TikTok, Instagram, Twitch, YouTube y X.

Su estrategia de contenidos y sus alianzas con marcas del ecosistema gamer como Corsair y Elgato constituyen un caso de estudio sobre la profesionalización y monetización de su oficio.

En SOFA, su agenda contempla encuentros con el público, actividades vinculadas al gaming lifestyle, y sesiones orientadas a destacar la evolución de la economía de los creadores.

Por su lado, Lorraine Cosplay aportará la mirada de la confección de alta calidad. Su logro más significativo es haber obtenido el tercer lugar en el World Cosplay Summit (WCS) 2023 en Nagoya, Japón, en representación de México.

«El cosplay es una práctica que mezcla oficio, creatividad y comunidad; traer a figuras que representan tanto la tradición del oficio como la innovación digital nos permite mostrar a SOFA como plataforma de crecimiento profesional y cultural», dijo la jefe de proyecto de SOFA, Tatiana Rudd, citada en un comunicado.

En el evento, además, se ofrecerá un programa de cinco días que combina pasarelas de cosplays, charlas sobre temas clave que van desde la confección de trajes y técnicas de maquillaje hasta inclusión, comunidad y crecimiento del cosplay en Colombia.

Adicionalmente, en los pabellones y pasillos de Corferias, sede del evento, se desarrollará una variada agenda que incluye conversatorios, la Clínica Cosplay, que se compone de un servicio gratuito de herramientas, materiales y asesoría de expertos que ayudarán en el vestuario.

También, la ‘Cosplay Academy’, una serie de talleres, charlas y demostraciones que dejarán ver técnicas de costura hasta el arte del maquillaje y la creación de utilería; sesiones de Art Masks (arte de máscaras) y karaoke cosplay. EFE

