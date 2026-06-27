Nagelsmann, pendiente de Brown ante Paraguay

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La selección de Alemania está pendiente de la evolución de Nathaniel Brown, que no jugó contra Ecuador por unas molestias, para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, el próximo lunes en Boston, en el que tiene la única baja ya conocida del central Nico Schlotterbeck, fuera del torneo por lesión.

Brown, el lateral titular en las dos primeras citas, tanto en la goleada 7-1 a Curazao, en la que marcó un gol, como en la remontada por 2-1 ante Costa de Marfil, fue reservado por Julian Nagelsmann en el tercer choque contra Ecuador, cuando su selección ya tenía asegurado el primer puesto del grupo E, fuera cual fuera el marcador en ese encuentro.

A la espera de los dos próximos y únicos entrenamientos hasta el duelo del lunes, el técnico aguarda al futbolista de 23 años del Eintracht Fráncfort e internacional en siete ocasiones con el equipo nacional absoluto para el lateral izquierdo frente a Paraguay, aunque la duda persiste a dos días del encuentro.

“No puedo decirles mucho más ahora mismo. Todos esperamos que esté disponible. Tenemos todavía dos días. Supongo que hoy entrenará, pero lo veremos luego cuando esté sobre el campo. Todavía no lo sé”, expuso Rudi Voëller, director deportivo de la selección alemana en su comparecencia de prensa en el campop base de Winston Sallem.

Brown apunta a fichar por el Bayern Múnich este verano. “Su evolución en los últimos seis meses o ya el año pasado en el Eintracht Fráncfort ha sido impresionante. No es casualidad que Julian decidiera antes de la Eurocopa ponerlo en esa posición y darle rápidamente la sensación de que se lo había ganado y que estaba asentado ahí, aunque David Raum también lo hizo bastante bien contra Ecuador”, repasó Voeller.

“Se lo ha merecido. El resto ya se verá. En cuanto a esos rumores, esperemos a ver. De verdad, no lo sé. Quizá incluso lo revelaría si lo supiera, pero no lo sé”, apuntó sobre el posible traspaso de Brown al Bayern Múnich. EFE

id/apa