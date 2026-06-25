Nagelsmann confirma a Rüdiger ante Ecuador: «Está muy bien físicamente»

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East Rutherford (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, confirmó este miércoles que Antonio Rüdiger sustituirá al lesionado Nico Schlotterbeck en el centro de la zaga contra Ecuador y aseguró que el central del Real Madrid ha olvidado sus problemas físicos y «está muy bien».

«La rodilla no le molesta en absoluto, se siente muy bien físicamente y creo que jugó muy bien cuando salió al campo. Espero lo mismo mañana», dijo el técnico sobre Rüdiger, en la rueda de prensa previa al encuentro, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Alemania juega este jueves con Ecuador con la tranquilidad de tener asegurado el billete a dieciseisavos de final como líder del Grupo E, tras barrer a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1).

Sin embargo, Nagelsmann ha perdido para el resto del torneo a Schlotterbeck, quien se dañó el ligamento medial del tobillo izquierdo contra Costa de Marfil.

Con todo, confía plenamente en Rüdiger, del que reconoció que tuvo «un par de problemas» físicos esta última temporada con el Real Madrid, pero que ya está perfectamente.

«Ha avanzado mucho en cuanto a lo que esperábamos de él. Ha contribuido cuando ha salido y, como digo, está muy bien físicamente», insistió.

Más allá de la sustitución obligada de Schlotterbeck, el preparador germano sugirió que no hará muchas rotaciones contra Ecuador, pese a tener garantizado el billete a los dieciseisavos de final.

«Lo hemos hablado con los jugadores y, si lo analizamos, lo más importante es que tenemos que acomodarnos como equipo. Solo hemos jugado dos partidos, no creo que tenga tanto sentido hacer rotaciones», manifestó.

En su opinión, hay jugadores que han disputado pocos partidos con la absoluta y su idea es estar «preparados» para los cruces.

En este sentido, se refirió a Deniz Undav, la gran sensación teutona del Mundial y quien compareció a su lado en la sala de prensa.

Del delantero del Stuttgart, quien saliendo desde el banquillo suma tres goles y dos asistencias en las dos primeras jornadas del Mundial, admitió que «se merece entrar en el once inicial», pero que han hablado con él y con otros jugadores y que solo harán las rotaciones que sean «necesarias». EFE

cms/gbf

(foto)