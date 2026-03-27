Namibia baja un 50 % el impuesto al combustible tras encarecimiento por la guerra de Irán

2 minutos

Nairobi, 27 mar (EFE).- El Gobierno de Namibia reducirá en un 50 % los impuestos sobre el combustible durante al menos tres meses para hacer frente al alza de precios provocado por la guerra en Oriente Medio, informó este viernes el ministro de Energía, Modestus Amutse.

En una rueda de prensa recogida por medios locales, Amutse también declaró que el Fondo Nacional de Energía (NEF) absorberá aproximadamente 500 millones de dólares namibios (unos 25 millones de euros) para amortiguar el impacto total de la volatilidad del mercado.

Las autoridades del país sudafricano, que depende totalmente de la importación de combustible, tomaron esta decisión tras anunciar una subida de los precios del combustible a partir del 1 de abril, que aumentarán en 2,5 dólares namibios (0,13 euros) por litro de gasolina y en 4 dólares namibios (0,20 euros) por litro de diésel.

Por tanto, el precio de gasolina quedará fijado en 22,08 dólares namibios (1,12 euros) por litro; el de diésel 50ppm en 23,63 dólares namibios (1,2 euros) por litro; y el de diésel 10 ppm en 23,73 dólares namibios (1,2 euros) por litro.

Amutse señaló que su oficina seguirá supervisando la situación y tomará las medidas necesarias para proteger a los consumidores.

La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

A esa ofensiva, Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de bloquear ‘de facto’ el estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas natural que se comercia a nivel mundial. EFE

pmc/pa/mra