Namibia despliega al Ejército para contener un incendio en el parque natural de Etosha

2 minutos

Nairobi, 29 sep (EFE).- El Gobierno de Namibia ha desplegado a cientos de soldados para contener un incendio que ha devorado desde la pasada semana un tercio del parque nacional de Etosha, uno de las mayores de África, y que sigue con fuegos activos este lunes, según confirmaron las autoridades.

«La respuesta cuenta con el apoyo de dos helicópteros para la vigilancia aérea y el lanzamiento de agua, seis camiones de bomberos, seis máquinas extintoras, cinco sopladores de fuego, dos Land Cruiser equipados con tanques de agua y un camión cisterna», dijo este lunes la ministra de Medio Ambiente, Bosques y Turismo, Indileni Daniel, según recogen medios locales.

«A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo difícil debido a los fuertes vientos, la vegetación seca y el limitado equipo de extinción de incendios», añadió.

El incendio empezó el pasado día 22 y ha devastado ya el 34 % del territorio del parque (unas 775.163 hectáreas), además de causar la muerte de al menos nueve antílopes y extenderse a tierras habitadas en las regiones de Oshana y Omusati (cercanas a la vecina Angola), mientras un pangolín fue rescatado con vida, según detalló la ministra este fin de semana.

Después de una reunión de emergencia convocada el pasado sábado, el primer ministro namibio, Elijah Ngurare Manongo, informó a través de la red social X de que el Ministerio de Defensa del país iba a enviar dos helicópteros y a desplegar más de 500 soldados.

Según las últimas actualizaciones, nuevos fuegos se han registrado en las zonas de Halali y Eindpaal y en el corredor de Okondeka-Mbari-Ekuma, en el interior de parque, mientras las llamas también arden en pueblos aledaños.

De los efectivos prometidos de las Fuerzas Armadas de Namibia, se han enviado sobre el terreno a 311, hasta el momento.

Las autoridades creen que el fuego empezó por actividades comerciales con carbón llevadas a cabo en las granjas que rodean el parque nacional de Etosha, situado en el norte del país y hogar de 114 especies de mamíferos, incluyendo a los rinocerontes negros, en peligro de extinción.

El parque acoge matorrales y sabanas, pero es famoso mundialmente por la enorme laguna salada seca homónima de Etosha, que se puede ver incluso desde el espacio por su gran extensión, de unos 4.800 kilómetros cuadrados. EFE

lbg/pa/crf