Narges Mohammadi, nobel de la paz de 2023, recibió el alta hospitalaria

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La iraní Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023, recibió el alta hospitalaria y regresó a su casa en Teherán después de haber sido liberada bajo fianza, informó este lunes la fundación que lleva su nombre.

Las fuentes advirtieron del riesgo que supondría para Mohammadi un regreso a prisión, ya que padece una enfermedad cardíaca y su salud se deterioró drásticamente tras su última detención en diciembre.

Mohammadi fue enviada a casa el domingo después de 18 días de hospitalización en Zanyan —donde había estado encarcelada— y luego en Teherán, indicó su fundación en un comunicado.

Los exámenes realizados en el hospital confirmaron que los trastornos cardíacos y la presión arterial están directamente vinculados a «presiones psicológicas prolongadas y severas, ansiedad crónica e intenso estrés ambiental», señaló la fundación, para añadir que Mohammadi no debe regresar a prisión «en ninguna circunstancia».

«Su recuperación exige una estricta supervisión médica fuera de los muros de la cárcel», afirmó su hija, Kiana Rahmani. «Devolverla a detención es una sentencia de muerte», agregó.

«Debemos garantizar que permanezca en libertad, que todos los cargos infundados en su contra se retiren de forma permanente y que cese la persecución», dijo.

Kiana, junto con su hermano gemelo Ali, reside en París y lleva ya más de una década sin ver a su madre.

Mohammadi había sido puesta en libertad bajo fianza el 10 de mayo mientras se encontraba hospitalizada en Zanyan y fue trasladada a Teherán para recibir tratamiento médico.

Sus simpatizantes habían señalado que Mohammadi corría riesgo de morir en prisión tras sufrir dos presuntos infartos.

Su situación se ha visto afectada por la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, con al menos tres ataques aéreos cerca de su prisión en Zanyan, según sus simpatizantes y su equipo legal.

Mohammadi, de 54 años, que ha pasado gran parte de las dos últimas décadas entrando y saliendo de prisión por su activismo, fue detenida más recientemente en diciembre tras denunciar a la república islámica en el funeral de un abogado.

Apoyó firmemente las protestas de 2022-2023 desencadenadas por la muerte bajo custodia de la joven kurda iraní Mahsa Amini, pero fue detenida antes de las grandes manifestaciones que estallaron en enero de este año.

Grupos de derechos humanos afirman que decenas de miles de personas han sido detenidas a raíz de las protestas de enero y de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, mientras Irán también incrementa las ejecuciones de condenados que, según estos grupos, son presos políticos.

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