NASA prepara a la tripulación de la EEI para una posible evacuación ante una fuga de aire

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Miami (EE. UU.), 5 jun (EFE).- La NASA ha ordenado a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en el segmento ruso del laboratorio orbital.

La fuga ha estado presente en el modulo ruso «durante algún tiempo», y Roscosmos se encargaba de mitigar parcialmente sus efectos con «esfuerzos periódicos», ha informado este viernes la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, en la red social X.

Sin embargo, la aparición de nuevas fugas ha llevado a la agencia espacial rusa a programar hoy una operación de reparación más a fondo, durante la cual la NASA ha puesto bajo alerta a sus astronautas y les ha instado a trasladarse a la cápsula Dragon de SpaceX, que ha transportado a varios de ellos hasta el laboratorio orbital.

«Por extensa precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación», ha explicado Stevens.

Además de los cuatro integrantes de SpaceX, que incluyen al cosmonauta Andrey Fedyaev, y Williams, otros dos tripulantes rusos se encuentran actualmente a bordo de la estación espacial

Las grietas en el módulo Zvezda, la primera contribución completamente rusa a la estación, han sido objeto de preocupación constante para la NASA, que ha asegurado que está trabajando con Roscosmos y el resto de agencias espaciales internacionales para alcanzar una solución permanente.

Desde su instalación en el año 2000, el módulo proporciona alojamiento, sistemas de soporte vital, distribución de energía eléctrica, sistemas de procesamiento de datos, de control de vuelo y de propulsión, según la NASA.

Asimismo, sirve como puerto de acoplamiento para las naves rusas Soyuz y Progress.

La NASA cesará las operaciones en la Estación Espacial Internacional a finales de 2030 y la desorbitará en 2031, tras más de 30 años de servicio desde su lanzamiento en 1998, y prevé comenzar a emplear plataformas comerciales en órbita terrestre baja para investigaciones en microgravedad o demostraciones tecnológicas.EFE

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