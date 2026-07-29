NASA ultima el lanzamiento del telescopio Roman, el superojo que desafiará el universo

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Miami (EE.UU.), 29 jul (EFE).- La NASA ultima el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman, el observatorio panorámico más grande jamás construido, que tendrá un campo de visión 100 veces más grande que el Hubble y podría desafiar la comprensión actual del universo, según anunciaron este miércoles expertos de la agencia espacial.

«Un solo mes de observaciones de Roman podría rastrear nuestra propia Vía Láctea y detectar hasta la mitad de sus estrellas, generando un catálogo más grande que cualquiera existente», dijo en una rueda de prensa la científica Julie McEnery.

En comparación, el histórico telescopio Hubble, lanzado al espacio en 1990, necesita un siglo para mapear la galaxia.

El lanzamiento del telescopio Roman, que adopta su nombre de la primera astrónoma jefe de la NASA, está programado para no antes del 30 de agosto, y tardará un centenar de días en alcanzar su destino final: una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra conocida como el punto de Lagrange L2.

Desde allí, este colosal observatorio rastreará el universo, en busca de respuestas para la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, que podrían cambiar nuestros modelos físicos.

«En los últimos 5 o 10 años han surgido indicios de que nuestro ‘modelo estándar’ del universo no es del todo correcto -por discrepancias en la constante de Hubble. Es muy probable que Roman demuestre que el modelo estándar está equivocado», explicó McEnery.

Como parte de esta investigación, el telescopio observará más de 2.000 millones de galaxias, lo que permitirá medir la expansión del universo y, según McEnery, ayudará a descubrir «hasta 40 veces más exoplanetas de los que conocemos hoy», gracias a un coronógrafo que cancela el brillo de las estrellas y permite fotografiar los planetas de sus proximidades.

«Hallazgos como agujeros negros aislados, estrellas de neutrones y exoplanetas con discos pasarán a ser rutinarios», resaltó.

La principal diferencia del Roman con respecto al Hubble o el James Webb -el telescopio más poderoso creado por el ser humano-, es su amplio campo de visión, que permite observar muchas más regiones del espacio al mismo tiempo.

«Hubble y el James Webb nos permiten ver con nitidez las hojas y los pájaros en los árboles lejanos, y misiones como SPHEREx nos dan una vista panorámica del bosque entero. Roman hace ambas cosas a la vez: tiene la vista de gran angular del bosque y la nitidez para ver los pájaros y las hojas», explicó el director de Astrofísica de la NASA, Shawn Domagal-Goldman.

Gracias a ello, transmitirá 11 terabytes de datos al día, equivalentes a descargar unas 350 películas en resolución 4K Ultra HD cada 24 horas.

Además, McEnery precisó que serían necesarias más de medio millón de pantallas 4K para desplegar una sola imagen completa del rastreo, lo que equivaldría a cubrir 45 manzanas de Manhattan.

El nuevo telescopio tendrá tres objetivos iniciales en sus cinco primeros años de actividad, según los expertos. Pasado ese tiempo, se actualizarán las metas en función de los descubrimientos que haga Roman.

Uno de sus principales focos de atención se localizará sobre el centro de la Vía Láctea, que rastreará cada 12,5 minutos.

Respecto a los preparativos técnicos, la directora del proyecto, Jackie Townsend, confirmó que el observatorio completó la semana pasada la carga de combustible y que en tres semanas comenzará la integración con SpaceX para instalar el telescopio en la cofia del cohete Falcon Heavy que lo llevará al espacio.

«El ‘Dream Team’ de Roman sigue haciendo grandes cosas y puedo decir con orgullo que Roman está listo para el lanzamiento», concluyó Townsend. EFE

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