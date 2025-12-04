Nasralla descarta hablar de fraude, pero denuncia cambios repentinos en el escrutinio

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, afirmó este jueves a EFE que no puede asegurar que haya fraude en el conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre, aunque denunció una supuesta interrupción de un «pantallazo» en la página del ente electoral seguida de un cambio repentino en los resultados preliminares que favoreció a su rival Nasry Asfura.

«No (se puede hablar de fraude), porque todavía no se ha decantado» todo el proceso, señaló Nasralla, quien además recordó «los antecedentes de 2013 y 2017», cuando él también fue candidato presidencial en los comicios de esos años, afirmando que David Matamoros, miembro entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), le hizo «fraude» y «eso fue una vox populi».

El líder del Partido Liberal denunció supuestas irregularidades en el conteo de votos, con el argumento de que en la madrugada «se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos», como describió en su cuenta de X. EFE

