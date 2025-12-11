Nasralla dice que el Partido Liberal ganó ampliamente las elecciones en Honduras

1 minuto

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este miércoles que su formación «ganó por amplio margen las elecciones» del pasado 30 de noviembre y reiteró su exigencia de que se haga un «conteo voto por voto».

«Por eso todo el mundo pide el conteo voto por voto, porque el Partido Liberal de Honduras ganó por amplio margen las elecciones», subrayó Nasralla, quien figura en el segundo lugar del escrutinio preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando se ha escrutado el 99,40 % de las actas electorales y quedan al menos 2.773 con inconsistencias, que están pendientes de escrutar.

El líder del Partido Liberal también denunció lo que él califica como «tres fallas» en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). EFE

ac/gr/mt/jrh

(foto)(video)