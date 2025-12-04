Nasralla dice que no tiene derecho a cuestionar indulto de Trump a Juan Orlando Hernández

1 minuto

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal de Honduras, dijo a EFE este jueves que no tiene derecho a cuestionar al presidente de EE.UU., Donald Trump, por haber indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía en Nueva York una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico y armas.

«La justicia de Estados Unidos lo condenó y el presidente de los Estados Unidos lo liberó. Son decisiones de otro país que yo no tengo derecho a cuestionar», enfatizó Nasralla en Tegucigalpa.

Agregó que «así como reclamamos que no lo han juzgado en Honduras (a Juan Orlando Hernández), pues llegará el momento que será juzgado en Honduras, pero las decisiones que toma otro país que le hizo juicio allá, yo no las puedo cuestionar. Que lo haya liberado es su potestad para el presidente de Estados Unidos, tampoco lo cuestiono». EFE

gr/fa/lnm

(foto) (vídeo)