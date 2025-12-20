Nasralla recorta distancia frente a Asfura en un ajustado recuento electoral en Honduras

Tegucigalpa, 19 dic (EFE).- El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, redujó este viernes la ventaja de Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ajustado recuento de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,85 % de las actas escrutadas, el margen a favor de Asfura se redujo de más de 40.000 a 20.003 votos hacia las 21:00 hora local (03:00 GMT del sábado).

El ajuste en las cifras, que sitúa a Asfura con el 40,24 % (1.341.766 votos) frente al 39,64 % de Nasralla (1.321.763), ocurre en la segunda jornada del escrutinio especial de 2.792 actas iniciado el pasado jueves con retraso. EFE

