Natalia Lafourcade: ‘Cancionera’ es todas mis facetas, «ya no le temo a la transformación»

Compartir

4 minutos

Ana Báez

Ciudad de México, 5 ago (EFE).- A Natalia Lafourcade le llevó 42 años abrazar sus «múltiples facetas» y perderle el miedo a la transformación, un proceso que vivió en alma y cuerpo durante los casi dos años de gira de ‘Cancionera’, una etapa en la que vislumbró la muerte al convertirse en madre por primera vez.

«Por supuesto que hay una muerte: una muere y renace como madre. El parto, como dice la palabra, te parte en dos para que un ser venga de ti y ese parto conlleva un cambio de piel», asegura la cantautora mexicana en una entrevista con EFE, meses después de haber atravesado las alteraciones del embarazo y un parto sin anestesia ni epidural.

Lafourcade (Ciudad de México, 1984) reconoce que hubo «momentos muy duros» a lo largo de la gira de ‘Cancionera’, con la que recorrió escenarios de todo el mundo mientras estaba embarazada, porque, cuando el cuerpo «se parte en dos», cambian «tu piel, tus hormonas y tu cerebro».

«Hay mucho dentro de mí que se sigue ajustando. No porque esté dando conciertos significa que ya pasé la página. Se van ajustando mi cuerpo, las tallas de mi pantalón… Estoy viviendo este proceso (de la maternidad) a otra velocidad», admite sin rechazar la posibilidad de que este periodo de su vida mute en nuevas canciones.

El cierre de ‘Cancionera’

Entre reflexiones y transformaciones corporales, Lafourcade ha decidido despedirse de ‘Cancionera’ (2025), el álbum con el que rindió homenaje a sus orígenes a través del reflejo de su viejo alter ego y que, con sus conciertos, llegó a los oídos de más de 200.000 personas.

«Cancionera’ trajo a la luz mis múltiples facetas, mis múltiples posibilidades como artista, el entendimiento de que no soy una en particular, sino que tengo la posibilidad de transformarme constantemente y de no tener miedo a la transformación», relató de cara a la despedida del proyecto, que culminará con dos recitales los próximos 11 y 12 de octubre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Con esas dos últimas fechas, la artista cerrará esta etapa para adentrarse en nuevas creaciones, en una época plagada de «distracciones» en la que, sostiene, lo más importante parece ser «subirse al tren» de las tendencias.

Trascender la inmediatez

Mientras la industria de la música corre a la velocidad de la luz, Lafourcade avanza «despacio y con calma» por algo que llama «su propia corriente», una que conecta con el presente, la simpleza de los pequeños momentos y la espiritualidad entre la vida y la muerte.

«En este momento tengo muy presente el tema de la muerte. Me pregunto: ‘¿qué me voy a llevar a la tumba?, ¿qué me voy a llevar al final del camino?, ¿con qué me voy a quedar?'», reflexiona sobre las preguntas que rigen su vida y su proceso creativo.

A partir de esta filosofía que cuestiona la trascendencia de lo humano frente a lo efímero y material, Lafourcade ha navegado a contracorriente durante la última década con discos como ‘De todas las flores’ (2022) o ‘Cancionera’, obras reconocidas en los premios Grammy.

«He entendido que no soy un ser individual en esta tierra. Soy parte de una naturaleza y un orden con una ley universal. En esa realidad, el cancionero sirve al mundo con su música», explica sobre esta idea que aprendió de cantautores fallecidos como Víctor Jara, Mercedes Sosa o Violeta Parra, atravesados por una época marcada por las dictaduras latinoamericanas.

«Todos estos personajes eran muy conscientes de este factor, de que eran parte de una comunidad», agrega Lafourcade, para quien «la calma y la conexión con el presente y su gente» son una manera de hacer frente al individualismo actual.

Antes de aterrizar en Ciudad de México, Natalia Lafourcade trasladará entre septiembre y principios de octubre la poesía de los 14 temas de ‘Cancionera’ a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Puerto Rico. EFE

abz/csr/psh

(foto)