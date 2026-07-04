Natanael Cano, Rauw Alejandro, Rubén Blades y Yuridia, entre los estrenos latinos

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Miami (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El mexicano Natanael Cano volvió este jueves a los corridos tumbados con ‘Aprevenido’, su primer sencillo en casi un año, que abre una semana de estrenos latinos con novedades de Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Calle 24, Yuridia y el salsero Rubén Blades, que innova con un álbum y cómic.

Natanael Cano vuelve a sus raíces

‘Aprevenido’ es un corrido sobre la superación y la lealtad, guiado por un arreglo de cuerdas y acompañado de un videoclip grabado en el desierto de Sonora.

El anuncio del tema en redes ya había disparado la expectación de sus seguidores: el cantante de Hermosillo (noroeste de México) no estrenaba música desde ‘Porque la demora’ (2025), un álbum sin corridos tumbados en el que dejó a un lado el género que él mismo ayudó a popularizar para explorar el sonido urbano.

Manuel Turizo se alía con el rey de la guaracha

Tras publicar en abril su quinto álbum, ‘Apambichao’, el colombiano Manuel Turizo lanzó ‘La guaracha (oh, oh, oh)’ junto al chileno Martinwhite, conocido como el rey del género. La canción recorre el duelo de una ruptura desde las ganas de una última noche hasta el ritual de curarse con alcohol.

RØZ remezcla el verano de Rauw Alejandro

El dúo mexicano de productores RØZ, conocido por ‘Apaga la luz’ junto a Peso Pluma, publicó ‘pAL_veranito.mp3’, un lanzamiento que remezcla ‘Dando vueltas’, la canción que el puertorriqueño Rauw Alejandro estrenó en abril como antesala del Mundial 2026, y ‘PONGO’, su colaboración de reguetón y afrobeats con el jamaicano Rvssian y el nigeriano Wizkid.

La nueva versión de ‘PONGO’ se esperaba desde abril, cuando Rauw la adelantó por sorpresa en el set del dúo en el festival Coachella.

Rubén Blades convierte la salsa en cómic

El panameño Rubén Blades presentó ‘SUPERMAMBO’, un álbum concebido como el primer cómic de salsa de la historia.

Narrado por Blades y creado por el vibrafonista Felipe Fournier y el cantante Jeremy Bosch, con dibujos de Edgardo Miranda-Rodríguez, el disco cuenta en edición bilingüe la historia de un superhéroe afrolatino del Bronx que sana con el ritmo y el baile a quienes se cruzan por las calles de Nueva York.

El proyecto, arrancado en marzo con los primeros sencillos, se completa ahora con el álbum y el cómic.

Calle 24 pone punto final

El mexicano Calle 24 publicó ‘Ya estuvo bueno’, cierre de la historia que comenzó con ‘TÓXICOS’ en su álbum ‘ETERNO’, de abril.

Según su sello, el cantante de corridos, fichado por el vocalista de Fuerza Regida para Street Mob Records, supera los 19 millones de oyentes mensuales en Spotify, mantiene ‘Noche perfecta’, junto a la propia Fuerza Regida, entre lo más escuchado en México, y prepara su primera gira por Estados Unidos.

Yuridia se desahoga por partida doble

La mexicana Yuridia presentó a la vez ‘Eres mi nada’ y ‘Tu pasado y tú’, dos temas de despecho que mezclan lo ranchero con matices de banda: el primero es una balada de desamor y el segundo, un reproche a la persona que la hizo sufrir.

Noriel y Tutu firman su pacto

Los puertorriqueños Noriel y Tutu se unieron en ‘Contrato’, un trap explícito sobre los acuerdos íntimos de una pareja y supone el segundo sencillo del año de Noriel tras ‘Tan cara’, publicado en mayo. EFE

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