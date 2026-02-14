The Swiss voice in the world since 1935

Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en rana venenosa de América del Sur

Múnich (Alemania)/Londres, 14 feb (EFE).- El líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de América del Sur, informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina. EFE

