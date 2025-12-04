Navarra y 15 regiones europeas denuncian el estado crítico del sector de las renovables

Bruselas, 4 dic (EFE).- La Comunidad Foral de Navarra y otras 15 regiones europeas denunciaron este jueves el «estado crítico» y el «debilitamiento continuo» de la industria de las energías renovables de la UE, por la escasa fabricación europea frente a los productos importados, que aboca a las empresas locales a una fuerte pérdida de competitividad.

La iniciativa interregional, impulsada por Navarra y conformada por 16 regiones europeas, incluidas Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, pidió este jueves a las instituciones europeas que aborden «de inmediato y con todos los recursos a su disposición» el problema de la competitividad del sector y la «drástica» reducción de ingresos y rentabilidad, con medidas que promuevan la fabricación en Europa y garanticen la igualdad de condiciones.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con los representantes de las regiones, y después con los del Ejecutivo comunitario, el consejero de Industria de Navarra, Mikel Irujo, alertó de la «enorme pérdida» en la cuota de mercado mundial de la UE, así como en la facturación y el empleo, en comparación con otros países, principalmente China, donde el sector «está yendo a más» y apuesta más por la innovación.

Irujo explicó que la energía renovable más damnificada está siendo la fotovoltaica, seguida de la eólica.

«No se puede producir una transición energética si no fabricamos aquí»

«Queremos una transición energética, pero queremos que se haga en Europa, que sea la industria europea la que protagonice ese cambio. No se puede producir una transición energética si no fabricamos aquí», reclamó el representante de Industria navarro.

Entre las medidas, Irujo propone a la Comisión que se establezca «un mínimo porcentual» de fabricación propia de componentes para los aerogeneradores.

«Eso es lo que se llama contenido local y, por ejemplo, son medidas que en la Unión Europea no existen. Somos el único continente que permitimos importar un aerogenerador hecho 100% en otro país», dijo.

En concreto, consideró que las medidas legislativas adoptadas por la UE, como la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas (NZIA), el Plan de Acción para la Energía Eólica (WPAP) y la Carta Solar Europea (ESC), han demostrado ser «insuficientes» para promover la fabricación propia, «y no hay evidencia de que estas regulaciones puedan revertir la tendencia actual, ni a corto ni a largo plazo».

Ante la posibilidad de mejora que ofrece el Pacto Industrial Limpio, con el que la UE quiere convertir la transición energética en un motor económico, las 16 regiones inciden en la necesidad de implementar medidas que protejan la cadena de valor, pero «no solo para preservar el empleo y el conocimiento en la industria, sino también para garantizar la independencia energética de la UE».

Por el contrario, explican, otros líderes mundiales en la transición energética, como Estados Unidos e India, ya han implementado «con éxito» políticas que defienden la producción propia.

Para Iruño, preocupa especialmente la hegemonía de China, donde las industrias son «líderes indiscutibles, no solo a nivel industrial, sino también a nivel tecnológico y de innovación», por ejemplo, en la energía fotovoltaica.

El consejero lamentó que, en este contexto, «cada vez que una fábrica cierra somos nosotros, en este caso el Gobierno Navarra, los que tienen que sentarse delante de la mesa de los trabajadores y trabajadoras que están perdiendo su empleo».

Tras la reunión de trabajo para unificar posturas, las regiones se desplazaron a la Comisión Europea para mantener un encuentro oficial con miembros del gabinete de la vicepresidenta ejecutiva para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné; y de la vicepresidenta primera para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. EFE

