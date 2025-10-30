Nave no tripulada japonesa entrega con éxito suministros a Estación Espacial Internacional

2 minutos

Tokio, 30 oct (EFE).- El vehículo no tripulado HTV-X1 lanzado por la Agencia Aeroespacial japonesa (JAXA) el pasado fin de semana con suministros para la Estados Espacial Internacional (EEI) arribó con éxito a la base espacial la madrugada de este jueves.

«Aproximadamente a las 0:58 del 30 de octubre de 2025 (hora local japonesa, 15:58 GMT del miércoles), el HTV-X1 alcanzó el punto de captura a 12 metros por debajo de la EEI y fue capturado por el brazo robótico. (…) ¡Ha sido un gran trabajo en equipo!», detallaron los responsables del proyecto en la red social X.

El primer ejemplar del vehículo de carga HTV-X, el más nuevo de la agencia aeroespacial japonesa, fue lanzado el pasado domingo desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Kagoshima (suroeste del archipiélago), abordo de su cohete insignia H3.

El vehículo de abastecimiento de nueva generación de la JAXA tiene una capacidad de hasta seis toneladas de carga útil y mejora en 1,5 veces la capacidad de transporte de su predecesor, que entregó suministros a la EEI en nueve ocasiones entre 2009 y 2020.

La nave no tripulada nipona entregó equipos y dispositivos experimentales, además de suministros como alimentos, agua y ropa.

«¡Una hermosa y brillante nave nueva de suministros dorada ha llegado a la EEI! ¡Es HTV-X (Genial)!», escribió en la misma red el astronauta japonés Kimiya Yui, quien se encuentra en la EEI desde el pasado agosto, junto a una fotografía del aparato siendo amarrado por el brazo mecánico de la estación.

«El desarrollo espacial requiere del más alto nivel de capacidad tecnológica, pero me encantaría que mucha gente conociera las contribuciones de Japón a la comunidad internacional con sus excelentes capacidades tecnológicas, trabajo en equipo y perseverancia, ¡y que puedan sentirse orgullosos!», añadió. EFE

mra/emg/sbb

(foto)(video)