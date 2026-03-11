Naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en un puerto cercano al Canal de Panamá

Ciudad de Panamá, 10 mar (EFE).- La naviera estatal china Cosco Shipping anunció este martes la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa, ubicado en el lado del Pacífico del Canal de Panamá y operado provisionalmente por la naviera Maersk tras un fallo del Supremo panameño que anuló la concesión al conglomerado hongkonés CK Hutchison.

En un comunicado dirigido a sus clientes, con fecha de 10 de marzo y recogido por varios medios locales, la naviera informó a sus clientes que «suspenden sus servicios» en el Puerto de Balboa, y que no contarán con «salidas o arribos» en esa terminal portuaria.

También señala que a partir de la fecha, los «bookings (reserva de espacio en un buque para transporte marítimo) ya confirmados serán cancelados», por lo que recomienda a sus usuarios contactar con sus vendedores para conocer las opciones disponibles.

De igual manera, aseguran en el comunicado que los «releases» (orden aduanera de liberación de mercancías) «serán entregados con normalidad».

En relación con los contenedores, la naviera china indica que las «unidades vacías» deben ser retornadas «solo a los Puertos de Manzanillo o Colon Container Terminal», en el lado Atlántico del Canal de Panamá, y remarca que «no se recibirán unidades en Balboa».

«Sugerimos realizar los ajustes pertinentes para evitar retrasos y contratiempos en sus logísticas», concluye el comunicado de la empresa naviera asiática, que no ha explicado las razones de esta decisión.

El anunció de Cosco Shipping se da tras el fallo emitido el pasado enero por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la ley que aprobó la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC) -filial de CK Hutchison- para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, así como su prórroga de 2021 hasta 2047.

El mismo día de la publicación del fallo, el pasado 23 de febrero, Balboa y Cristóbal fueron tomadas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que entregó su operación transitoria, por hasta 18 meses, a APM Terminals y a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.

Las autoridades panameñas han explicado que escogieron a APM Terminal porque más del 80 % de los contenedores que se mueven en Balboa son de Maersk y a TiL porque el más del 90 % de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, y la idea es mantener la cadena de suministros intacta.

En plena controversia, el pasado 6 de marzo, el conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció que ampliaba su demanda de arbitraje internacional contra Panamá, iniciada ya por un monto que asciende a unos 2.000 millones de dólares, según afirmó a finales de febrero el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis.

La disputa se produjo en medio de tensiones geopolíticas en torno al Canal de Panamá, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar la vía tras denunciar la supuesta influencia china en la estratégica infraestructura. EFE

