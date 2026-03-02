Naviera japonesa asegura que Irán ha prohibido el tránsito por el estrecho de Ormuz

2 minutos

Tokio, 2 mar (EFE).- La naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines aseguró que las autoridades iraníes han prohibido el tránsito por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global, ante la escalada bélica con Israel y Estados Unidos, según recoge el medio económico japonés Nikkei.

El anuncio llega después de que este domingo las tres principales compañías japonesas de transporte marítimo (Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen) decidieran suspender su tránsito por el estrecho, clave para las importaciones de crudo al archipiélago.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró este lunes en rueda de prensa que conoce las informaciones de los medios, pero rechazó confirmar la noticia y dijo que Japón está «vigilando de cerca» la situación.

Kihara destacó además que de momento no tiene constancia de problemas en la demanda y oferta de petróleo en el mercado japonés, y dijo que el precio se fija según «diversos factores», no solo la situación en Oriente Medio.

Según la cadena de televisión pública NHK, Tokio importa un 90 % de su petróleo desde Oriente Medio, y muchos cargueros utilizan el estrecho de Ormuz para transportarlo.

El portavoz dijo que Japón tiene reservas de petróleo para más de 250 días, y de gas natural licuado para unas tres semanas.

Este domingo, el petróleo intermedio de Texas subió un 8,42 % en su primera manifestación tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán que acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

A la apertura del mercado de futuros, el crudo sumaba 5,64 dólares al dato de cierre del viernes, cuando aún no se habían producido los bombardeos.

La mayoría de analistas ya apuntaban este fin de semana a un repunte del precio de otros crudos después de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz ya no es seguro.

Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) también anunciaron el domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz. EFE

