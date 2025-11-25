Navieras Maersk y CMA regresan al Canal de Suez tras dos años por ataques en el mar Rojo

Ismailiya (Egipto), 25 nov (EFE).- La Autoridad del Canal de Suez (SCA, en inglés) anunció este martes el regreso de las navieras danesa Maersk y francesa CMA CGM al paso marítimo tras dos años de interrupción por los ataques de los rebeldes chiíes hutíes contra el mar Rojo, lo que supuso una gran pérdida para las arcas del Estado egipcio.

«Nos reunimos aquí para firmar un acuerdo estratégico con Maersk, con el que anunciamos el regreso total de la empresa Maersk al Canal de Suez. Maersk no es sólo un cliente, sino uno de los socios más importantes del canal. Es un mensaje de confianza en el canal y el Estado egipcio», dijo en una rueda de prensa el presidente de SCA, Osama Rabie, aunque sin dar una fecha del regreso de la empresa danesa.

Asimismo, señaló que tras negociaciones con CMA CGM, la compañía francesa ha anunciado que volverá al Canal de Suez a partir de diciembre de 2025.EFE

